Stephen Colbert logra el Emmy tras la cancelación de su programa: "Sabes cuánto amas cuando sientes que lo pierdes"

Stephen Colbert al ganar el Emmy en la 77ª edición de los premios de la Academia de Televisión de Hollywood. NBC/CBS

Stephen Colbert ‘muere matando’. El presentador ha sido uno de los congratulados de la 77ª edición de los Premios Emmy. Una gala en la que Adolescencia, The Pitt y The Studio se han coronado como las grandes triunfadoras de la noche y en la que el humorista le ha puesto el toque reivindicativo.

Parece que la campaña de sus rivales para que premien a Colbert ha dado sus frutos. En cada entrevista de promoción, Jimmy Kimmel, quien era candidato, pedía el voto para su colega, cuyo programa finalizará en mayo de 2026 y cuya cancelación ha estado rodeada de polémica.

Colbert se ha mostrado reivindicativo, pero tremendamente cuidadoso en su discurso, agradeciendo a la cadena, CBS, a pesar de que el canal señalase que la decisión de poner fin al talk-show nocturno como un movimiento “puramente financiero”.

Además, el presentador rindió tributo a Amy Cole, su antigua asistente, quien murió en marzo de 2024 tras una “breve enfermedad”, según señaló Deadline. Un galardón al mejor programa talk-show que marcará el último para el espacio.

“Gracias por este honor. Quiero agradecer a CBS por darnos el privilegio de ser parte de la tradición nocturna, que espero continúe mucho después de que ya no estemos haciendo este show”, declaraba Colbert, arrancando un fuerte aplauso del público.

Stephen Colbert en la 77ª edición de los Premios Emmy. CBS/Paramount+

“No puedo olvidarme tampoco de darle las gracias a esas personas a las que no se les suele ver. A esos 200 profesionales increíbles. Estoy muy orgulloso de todos vosotros”, expresaba, mientras el público presente en el Peacock Theater de Los Ángeles coreaba su nombre.

Colbert aprovechaba para recordar todos los años de emisión del formato. “Hace diez años, en septiembre de 2015, Spike Jonze vino a mi oficina y me dijo: ‘hey, ¿de qué quieres que vaya este programa?’ Le respondí que no sabía cómo podría hacerlo. Pero tenía claro que quería que fuera un late night show que fuera sobre el amor”, declaraba.

‘The Late Show with Stephen Colbert’ wins the #Emmy for Outstanding Talk Series. The crowd chants his name as he takes the stage as a winner for the first time since 2014. pic.twitter.com/b7zqiaGW1b — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

“No sé si alguna vez lo logré, pero hasta cierto punto, pude darme cuenta del momento en el que sentí que estábamos haciendo un programa de comedia nocturno sobre la pérdida. Y eso está relacionado con el amor, porque a veces, sólo sabes cuánto amas cuando tienes la sensación de que pierdes algo”, reconocía.

“10 años después, en septiembre de 2025, os digo amigos: nunca he amado a mi país más desesperadamente. Dios bendiga a Estados Unidos. Manteneos fuertes, sed valientes y si el ascensor [social] trata de derribarte, volveos locos y dad un golpe que os lleve alto”, concluía entre fuertes aplausos.

Adolescencia ha sido el formato más laureado de la noche, aunque ha sido The Studio el que más galardones se ha llevado si se tienen en cuenta los Emmy artísticos y técnicos. La comedia de Apple TV+ ha obtenido 13. En la madrugada de este 15 de septiembre, la ficción de Netflix ha logrado 6 reconocimientos.