Muere el asistente de dirección de 'Emily en París' tras sufrir un infarto durante el rodaje de la serie en Venecia

Lily Collins en una imagen del rodaje de la quinta temporada de 'Emily en París' en Venecia, Italia. Florian Poitout Gtres

Diego Borella, asistente de dirección de la popular serie Emily en París, ha fallecido este pasado jueves 21 de agosto tras sufrir un infarto durante el rodaje de la quinta temporada de la serie de Netflix en Venecia. Tenía 47 años.

Borella era el tercer asistente de dirección de nacionalidad italiana en haber sido contratado de manera local (en un esfuerzo de la plataforma por contar con talento de los países donde rueda).

Según señala Variety, el asistente de dirección se desplomó sobre las 19:00 horas del pasado 21 de agosto durante el rodaje en Venecia. El equipo se preparaba para filmar una escena en el Hotel Danieli.

Tal y como publica Corriere della Sera, los médicos del set intentaron reanimar a Borella, “de inmediato”, con medicamentos y un desfibrilador. Sin embargo, fue declarado muerto en el mismo lugar, debido a un “infarto repentino”, después de que llegase una ambulancia, casi una hora después.

Tras el deceso, se ha suspendido el rodaje de Emily en París durante unos días, retomándose en la jornada del sábado 23 de agosto. Esta tragedia no tiene previsto que provoque un retraso en la fecha de estreno de la quinta temporada, prevista para ser una de las apuestas navideñas de Netflix.

Diego Borella en una imagen suya en Instagram.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro del equipo de producción de Emily en París”, ha declarado un portavoz de Paramount Television Studios a Variety. “Nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, añadía.

Netflix justo publicaba la semana pasada las primeras imágenes y la fecha de estreno de la quinta temporada, que está previsto que llegue a la plataforma el 18 de diciembre de este año.

Lily Collins en una imagen del rodaje de la quinta temporada de 'Emily en París' en Venecia, Italia. Manuel Silvestri Reuters

La producción de dicha tanda sigue y no sólo en Venecia, sino también en otras ciudades italianas como Roma, así como en otras partes de Europa. La producción regresó a París el pasado mes de junio y ha estado durante todo agosto en Venecia.

Lily Collins sigue protagonizando esta producción creada por Darren Star, quien estuvo detrás de Sexo en Nueva York, Melrose Place o Younger. Junto con la actriz, completan el reparto Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo y Samuel Arnold.

También están Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque. Collins es productora además de protagonista, como también Star es productor ejecutivo además de creador y guionista.

Además, entre los productores ejecutivos están Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy. La serie es producida por MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media.