Adiós a las Mafin de 'Sueños de libertad': la serie se despide de Fina con un chantaje que marcará el destino de la pareja

Y ha llegado el momento que los fans más temían: la marcha de Fina. Aunque los seguidores de las Mafin estaban mentalizándose de que más temprano que tarde el personaje debía desaparecer temporalmente, dado el embarazo de Alba Brunet, eso no le ha quitado ningún ápice de dramatismo a su marcha.

El episodio 377 ha culminado con la escapada de la aprendiz de fotógrafa, tras una noche de pasión con su amor. A lo largo de esta semana, los guiones de la ficción han estado preparando al público para este momento. La irrupción de Santiago (Gabriel de Mulder) en el episodio del pasado 18 de agosto ya hacía presagiar que el final (temporal) de las Mafin iba a ser dramático.

La irrupción de Santiago, invadiendo la casa del monte de la pareja e intentando acabar con la vida tanto de la heredera de la familia De la Reina como de la dependienta de la perfumería. Primero buscó matar a Fina, pero la mente perversa del huido de la cárcel hizo que esperase a la llegada de Marta (Marta Belmonte), para que la aprendiz de fotógrafa fuese testigo de la muerte de su gran amor.

Pero el destino ha sido caprichoso e hizo que Fina forcejease con Santiago, clavándole la navaja con la que les había amenazado a los dos. Aunque ha sido homicidio en defensa propia, eso no quita que Fina se haya manchado las manos de sangre y que haya cometido un crimen.

De ahí, que la aparición de Pelayo (Alejandro Albarracín) se haya convertido en clave en la separación de Marta y Fina. El marido de la única hija de Damián de la Reina (Nancho Novo) había esperado un momento así para hacer romper a la dupla.

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

En episodios previos, ya se había visto que Pelayo buscaba la manera de quitarse de en medio a Fina. Sus dotes como fotógrafa son excepcionales y estaba buscando contratos para ella, con el objetivo de que se viese obligada a marcharse. Pero este crimen lo ha cambiado todo y el empresario mostrará su verdadero rostro.

Pelayo se ha quitado la careta, finalmente, y ha demostrado ser un hombre sin escrúpulos, cuyo odio y rechazo a sí mismo (a diferencia de Marta, él detesta profundamente ser homosexual) le ha convertido en un arribista. El aspirante a político ha sido claro: o Fina se marcha a Buenos Aires o la denunciará a la policía.

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Consciente de las consecuencias que puede dejar si se niega, Fina llega a un momento límite y termina cediendo. Pelayo ha ganado esta ronda y convertirá a Marta en una persona tan infeliz como es él mismo. La marcha de Fina va a marcar un antes y un después en Sueños de libertad.

Si bien la salida de Alba Brunet es sólo temporal y se prevé que se reincorpore cuando termine su baja por maternidad, el equipo ha querido que su salida esté a la altura de lo que se espera de las Mafin.

Convertidas de una de las parejas más queridas de la ficción española, los guiones han ofrecido una solución dramática que deja unas consecuencias a corto plazo imprevisibles. Fina ha cedido al chantaje y no le ha contado a Marta el verdadero motivo de su marcha. Con lo cual, Pelayo podrá mantener su fachada de marido comprensivo frente a la devastación que va a sentir su esposa cuando se entera de que el gran amor de su vida se ha ido.

Será interesante comprobar cómo abordan los guionistas la marcha y, sobre todo, cómo se gestará el regreso de Fina. En principio, Pelayo parece que no se ha dado cuenta de que ha provocado un incendio y, a diferencia de Gabriel (Oriol Tarrasón), él quizás no podrá apagarlo.

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Por otro lado, queda por ver cómo se gestará el vínculo entre Marta y Pelayo sin Fina. No hay que olvidar que si la ejecutiva se echó atrás en tener un hijo con su marido no fue por los consejos de su novia, sino por los de su hermano Andrés (Dani Tatay).

Con lo cual, Pelayo puede que no haya jugado bien sus cartas. No hay que olvidar que la familia De la Reina va a enfrentarse a un nuevo desafío por las artimañas de Gabriel, que amenazarán con hundir su reputación… Justo lo que el ambicioso empresario metido a político menos desea. Quizás los guionistas harán que Pelayo se enfrente a sus propios actos.

Por otro lado, quedará por ver cómo se reunirán las Mafin al regreso de Alba Brunet tras su baja por maternidad. Son muchos los meses de ausencia y, quién sabe, pueden llegar nuevos personajes que pongan en riesgo la reconciliación de la pareja.

Muchas incógnitas que irán resolviéndose en los próximos meses. Por lo pronto, toca despedir con un sonoro aplauso a Fina, uno de los personajes que mejor ha evolucionado en estas temporadas.