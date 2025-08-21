‘Muertos SL’ y el fenómeno de las series que cambian de plataforma: la reinvención del streaming en tiempos revueltos

Cuando en el año 2012 Antena 3 compró la serie de RTVE Amar en tiempos revueltos para continuar su emisión (aunque con un nuevo título, Amar es para siempre), la televisión nacional vivió un cambio de reglas de juego al que no estaba acostumbrado.

Sí habíamos visto concursos y realities que cambiaban de canal (Supervivientes, El juego de la oca, La ruleta de la suerte), y, normalmente, de presentador, de plató, de todo. Pero no una serie tal cual estaba siendo emitida. En la que el capítulo 1.715 se emitiese en un canal y el 1716 en otro, en la competencia. De manera literal.

Al ejemplo de Amar le sucederían otras ficciones que cambiaron de casa. Algunas, en abierto, como Vis a vis, que se fue a Fox tras debutar en Antena 3. Y otras dieron el salto a las plataformas, como el universo Velvet, que, de nuevo, desde Antena 3 hizo parada en Movistar Plus+ con nuevas andanzas de sus protagonistas. Sin olvidarnos, por supuesto, de Paquita Salas o La casa de papel, que marcharon a Netflix. O La Caza, cuya nueva temporada se verá en la plataforma de telefónica y no en RTVE.

En la actualidad, el panorama audiovisual español continúa viviendo una transformación en esta misma línea, dejando la televisión tradicional a un lado. Hablamos de series que nacen bajo el sello de una plataforma y, tras conquistar al público o atraer el interés de los grandes jugadores del streaming, migran a nuevos catálogos en busca de mayor difusión, nuevos públicos y, sobre todo, un futuro más prometedor.

El ejemplo más notorio y reciente lo protagoniza Muertos SL, la comedia negra de los hermanos Caballero que acaba de mudarse de Movistar Plus+ a Netflix. Esta serie vio la luz en Movistar Plus+ en abril de 2024, avalada por el éxito previo de sus creadores en series como Machos Alfa y La que se avecina.

Escena de la segunda temporada de 'Muertos SL'.

Rápidamente se convirtió en una de las comedias más aplaudidas de la televisión de pago española. Incluso fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su estreno. Lo insólito llegó con el anuncio, hace apenas tres semanas, de que Muertos SL cambiaría de plataforma para ofrecer su tercera temporada de manera exclusiva en Netflix a partir de este 21 de agosto.

Aunque en España no había precedentes tan directos, otros ejemplos recientes confirman que el cambio de plataforma, a veces forzado por la reestructuración de catálogos. Otras por la búsqueda de nuevos mercados.

De HBO a SkyShowtime

Un caso muy llamativo fue que, tras la fusión internacional entre Warner Bros Discovery, diversas series producidas por HBO Max en España quedaron “huérfanas” o fueron eliminadas de su catálogo. Entre ellas, Todo lo otro y Por H o por B.

Estas encontraron una nueva vida en SkyShowtime, que ha asumido los derechos y apostado por estrenar nuevas temporadas,en el caso de Por H o por B, que cuando fue eliminada de HBO tenía una tanda de episodios todavía sin ver la luz.

Pero para serie que se quedó huérfana, ningún ejemplo supera a Nacho. La serie fue desarrollada como la primera serie original de la plataforma Lionsgate+, y tenía previsto estrenarla en diciembre de 2022.

Tras el anuncio del cese de actividad en España de Lionsgate+, Atresplayer confirmó que había adquirido los derechos de emisión para nuestro país, aunque se mantuvo su estreno en Lionsgate+ para otros países. En la actualidad, Atresmedia la anuncia como una serie original de su catálogo.

Imagen de la serie 'Caminantes'. Caminantes

'Caminantes', de pago a gratis

El caso de Caminantes es también bastante singular. La serie de terror rural fue la primera ficción original de Orange TV, y, tras una vida inicial en la plataforma de pago, ahora se ofrece gratis en RTVE Play. Además, ha pasado por otras ventanas como Disney+.

Lo llamativo es que, habitualmente, sucede lo contrario: series que, en un principio, se vieron gratis y en abierto, con el paso de los años se vuelven un lujo que hay que ver previo pago. Sucede con Médico de familia, sin ir más lejos, que está en Netflix y Prime Video, y no en Mediaset Infinity.

Este trasvase de series entre plataformas demuestra la necesidad de flexibilidad en los acuerdos de producción y distribución. La estrategia del éxito de una compañía ya no se basa únicamente en buscar buenos proyectos, sino en la capacidad de detectar, adaptar y relanzar historias que conecten. Las series streaming en tiempos revueltos.