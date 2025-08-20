Los hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things', abandonan Netflix y fichan por Paramount: ¿qué supondrá para la saga?

Los hermanos Duffer en un evento de Netflix y una imagen de 'Stranger Things'. Gtres/Netflix

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, abandonarán Netflix en cuanto finalice su contrato, en abril de 2026. Los creativos han fichado por Paramount para un acuerdo exclusivo de cuatro años. Se convierten así en el primer gran fichaje de la major desde su fusión con Skydance.

El acuerdo está pensado para realizar tanto largometrajes para la gran pantalla, así como proyectos para la televisión y el streaming. En principio, se espera que se priorice en producciones para la gran pantalla. Todos estos proyectos se realizarán a través de su productora, Upside Down, junto con su socia productora y presidenta, Hilary Leavitt.

Según informa Variety, se publicó este pasado lunes 18 de agosto, pero ha sido en días posteriores cuando se han ido conociendo las reacciones. “Estamos encantados de unirnos a la familia de Paramount”, han declarado los Duffer en un comunicado a los medios.

“Formar parte de esta misión no sólo es emocionante, sino que es la realización de un sueño de toda la vida: estar en un estudio con un legado tan histórico dentro de Hollywood. Sin duda, es un privilegio que no nos tomamos a la ligera”, prosiguen.

“También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y Matt [Thunell], quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y ese guion inusual que escribimos y que terminó siendo Stranger Things. Se arriesgaron con nosotros en 2015 y lo vuelven a hacer de nuevo: estamos deseando crear nuevas historias juntos”, añaden.

Holland, actual directora de streaming de Paramount, fue la que dio luz verde a Stranger Things en Netflix. Thunell, presidente de Paramount Television, trabajó con los Duffer en la plataforma también.

El tándem también trabajará con Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes comparten las responsabilidades creativas de cine y series en Paramount. El fichaje de los hermanos Duffer se produce poco después de la fusión de Paramount con Skydance por 8.000 millones de dólares.

El desembarco de los creadores de Stranger Things forma parte también de la estrategia de David Ellison, presidente y CEO de la compañía, de convertir a Paramount en un hogar creativo en el que los guionistas y cineastas puedan impulsar sus proyectos.

Ahora bien, este megacontrato deja una incógnita: ¿qué sucederá con la saga de Stranger Things? Como bien sabe el circuito seriéfilo, la quinta y última temporada irá llegando de manera escalonada a Netflix.

El futuro de ‘Stranger Things’

Este 26 de noviembre, cuatro de los ocho episodios llegarán a la plataforma, otros tres lo harán el día de Navidad y el capítulo final se verá justo en Nochevieja, despidiendo así el año 2025.

Dado que el contrato de los Duffer con Netflix finaliza en 2026, la última temporada de Stranger Things no tendrá problema alguno. Ahora bien, las dudas han surgido sobre la franquicia y los productos derivados de la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown.

Tal y como publica The Hollywood Reporter, aunque el contrato con Netflix finalice, los Duffer seguirán trabajando como productores ejecutivos en dos series que tienen en marcha para la plataforma de streaming, The Boroughs y Something Very Bad Is Going to Happen y en futuros proyectos de la franquicia.

Así lo han expresado los propios cineastas en su comunicado, en el que mencionaban que esperan "construir juntos el futuro de Stranger Things". "Hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos deseando compartirlas", aseguraban.

Por el momento, Netflix ya confirmó el spin-off en clave de animación Relatos del 85, que verá la luz en 2026. Además, cuando los Duffer anunciaron que la quinta temporada de Stranger Things sería la última, aseguraron tener ideas para un spin-off, del cual se desconocen detalles o si acaso llegará a materializarse.

Además de ser los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer también han dirigido y escrito no pocos episodios de la serie durante sus cinco temporadas. No obstante, su acuerdo con Paramount para producir ejecutivamente nuevos proyectos implica que su participación en la franquicia será inevitablemente menor, pues no estarán presentes como hasta ahora en el proceso creativo día a día.

En cierta forma, es una situación similar a la que vivió Ryan Murphy en su salto a Netflix, dado que siguió trabajando para FX con las franquicias de American Horror Story y American Crime Story, cuyas nuevas temporadas y spin-offs provocaron que el creador de la serie antológica Monstruo y de Ratched siguiese ligado a FX (propiedad de Disney).