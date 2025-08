Adiós a Carrie Bradshaw: HBO Max anuncia el inesperado final de 'And Just Like That' en esta tercera temporada

Sarah Jessica Parker en una imagen de la serie 'And Just Like That'. HBO Max

El encanto y clase de Carrie Bradshaw se despedirá definitivamente del público. Michael Patrick King, showrunner, guionista y director de And Just Like That, ha anunciado que la actual tercera temporada que está en emisión será la última de la continuación de la icónica serie liderada por Sarah Jessica Parker.

“Y así, sin más, la narrativa del universo Sexo en Nueva York llega a su fin”, escribía King. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That, me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de inflexión”, compartía en redes sociales.

“Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliamos el número de episodios de 10 a 12 capítulos”, proseguía.

“Sarah Jessica Parker y yo pospusimos el anuncio hasta este momento porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada. Agradecemos profundamente a todos los seguidores que han dejado entrar a estos personajes en sus hogares y corazones durante todos estos años”, concluye.

La serie original, Sexo en Nueva York, comenzó su emisión en HBO el 6 de junio 1998 y estuvo en emisión hasta el 22 de febrero de 2004, tras un total de 6 temporadas y 94 episodios. En 2008 fue cuando la serie saltó al cine con Sexo en Nueva York, la película. Dos años después vino su secuela, Sexo en Nueva York 2.

Fotograma del episodio 8 de la temporada 3 de 'And Just Like That'. HBO Max

En 2013 surgió el primer spin-off de la saga, The Carrie Diaries, que narraba la juventud de Carrie Bradshaw cuando tenía 16 años. La ficción no tuvo el mismo éxito y sólo se quedó en 2 temporadas y 26 episodios.

And Just Like That lograba reunir a tres de las cuatro protagonistas originales: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. La sonora ausencia de Kim Cattrall, quien encarnó a Samantha Jones, fue ampliamente comentada.

Fotograma del episodio 3 de la temporada 3 de 'And Just Like That'. HBO Max

No obstante, la actriz británica aceptó realizar una reaparición estelar en la segunda temporada, aunque no coincidiendo con sus antiguas compañeras. La secuencia mostraba una conversación telefónica entre Carrie y Samantha, en la que el personaje de Cattrall viajaba en un coche.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Con lo cual, si And Just Like That sigue su emisión sin modificar, se despedirá de la audiencia este 14 de agosto. Precisamente, este pasado 31 de julio, la ficción lanzaba su décimo capítulo. Con lo cual, la serie se enmarca ya en su etapa final, con los dos episodios que King ha anunciado como los finales.