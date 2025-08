Aitor Luna, actor de 'Pura sangre': "El hijoputismo está a la orden del día. Hay gente que parece maja, pero que no lo es"

Mediaset se prepara para crear una potente saga familiar: los Acuña. Un espeluznante misterio envuelve a los marqueses de Monteclaro, así comienza Pura sangre, la nueva apuesta por la ficción que se verá en Telecinco en 2026. Amaia Salamanca y Aitor Luna encarna a los herederos del imperio empresarial de la familia, relacionado con la cría de caballos.

La finca de La Galana se ha teñido de rojo. El semental más valioso de la yeguada de los Acuña ha aparecido muerto junto a varios potros. Todo apunta a que se ha tratado de un envenenamiento. Esto provoca que surja una investigación liderada por la teniente Alicia Hermida (Blanca Romero), reciente destinada a la zona, en la cordillera de Gredos.

La Galana y la yeguada son la joya de la corona de los marqueses de Monteclaro, cuya matriarca es Rosario del Monte (Ángela Molina), aunque quien administra la finca es su esposo, José Antonio Acuña (Pep Munné). Ambos cuentan con dos hijos, que serán los herederos de sus dominios.

Está el primogénito, Héctor (Aitor luna), quien siempre ha permanecido al margen y pasa largar temporadas fuera de casa por trabajo, dado que es fotoperiodista. Luego está la benjamina, Miranda (Amaia Salamanca), quien es realmente la heredera emocional, al buscar gestionar ese patrimonio, al ser una alta ejecutiva de una consultora financiera, además de estar casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), un famoso jinete.

Al interpretar a los hijos de un marquesado dedicado a la cría de caballos de raza, los actores han tenido que familiarizarse con la equitación y el cuidado ecuestre, especialmente Amaia Salamanca. “Nunca había montado antes. He tenido que recibir clases”, explica la actriz en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la ficción en Aranjuez.

Imagen del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

“Se supone que ella lleva montando desde pequeña, que es una apasionada de los caballos, que es feliz sobre uno. Yo debía transmitir eso. A mí me da mucho respeto. Recuerdo que lo pasé muy mal en el primer día del rodaje. Debía sonreír y estaba más pendiente de no caerme”, prosigue.

“Pero luego, poco a poco, ya he ido cogiendo soltura. Y he logrado tener esa sensación de libertad, de ir por el campo galopando. Da un poco de miedo, pero me está gustando”, agrega la actriz.

Por el contrario, Aitor Luna sí que contaba con experiencia en equitación. Sin embargo, su personaje apenas tendrá relación con los caballos. “El único que sabía montar era yo y no me toca. Me encanta, tengo un amigo que tiene caballos en Vergara. Pero mi personaje está interesado en otros asuntos”, declara Aitor Luna en la misma entrevista.

Al ser ambos hermanos y miembros del clan de los Acuña, surge la pregunta sobre si sus personajes tendrán buenas intenciones o formarán parte de una familia llena de intrigas y traiciones.

Fotografía del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

“No creo que haya buenos o malos. O sea, nadie se levanta y dice: ‘voy a hacer el mal’. Al final, cada uno lucha por lo que cree que es correcto o por los derechos de uno. Todo busca justificarse, por eso la gente actúa de una manera u otra”, razona Salamanca, señalando que ella sería amiga de su personaje.

“Estaría encantada de ser amiga de Miranda. En el fondo, creo que todos deberíamos ser amigos de nuestros propios papeles”, añade Salamanca. Por el lado contrario, Aitor Luna matiza en que hay gente que hace “cosas despreciables”.

“El hijoputismo está a la orden del día. Hay gente que parece majísima y luego no lo es, incluso atenta contra las libertades. Hay mucha máscara”, expresa el actor y hermano de Yon González.

El intérprete vasco describe a su personaje como un “fotoperiodista cuya pasión nace cuando su abuelo le regala una cámara”. “Termina pasando del mundo que le rodea, le interesa otra cosa. No le gustan las rencillas familiares, porque es un tío con las ideas muy claras e independiente”, detalla.

“Por el contrario, a Miranda siempre le ha interesado el marquesado y los negocios que hay alrededor del mundo de los caballos. Siempre ha querido involucrarse y estar pendiente del legado familiar”, comenta Salamanca.

Fotografía del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

Ambos coinciden que Pura sangre cuenta con unos “paisajes bellísimos” y cuya fotografía es “exquisita” por sus amplios exteriores (según señaló Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, el 70% del rodaje no es en interiores).

“Quizás sean lugares comunes con otras series, pero un elemento que siempre engancha es de las rencillas familiares. Sí, la intriga y el misterio atraen, pero las discusiones familiares gustan mucho”, expone Salamanca.

“Realmente, la gente es muy cotilla por naturaleza y quiere enterarse de la última exclusiva. Y de eso, hay mucho en esta historia”, señala Luna, recordando que sus personajes, especialmente de Amaia Salamanca, están también relacionados con papel couché.

De hecho, la propia Amaia Salamanca no ha dudado en hablar en su inspiración a la hora de configurar su personaje y cómo ella misma gestiona su relación con la prensa del corazón.

Fotografía del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

“Mi relación con la prensa del corazón ha ido cambiando con el tiempo y con la edad. Pero creo que todo ha variado un poco. O sea, antes no había redes sociales y los temas de la prensa rosa se trataban de otra manera. Me siento muy distinta que cuando tenía 20 años y comencé a trabajar, cuando se fijaban más en mí y en vida personal”, confiesa la actriz.

“Ahora creo que estoy más tranquila con los medios del corazón. De hecho, para me he inspirado más en otra persona a la hora de perfilar a mi personaje. Mi referente ha sido Marta Ortega, quien puede salir en la prensa del corazón, pero tiene un perfil por el que es también reconocida por su trabajo y labor. Tengo la suerte de conocerla y sentí que era una buena opción”, añade.

Junto con Amaia Salamanca y Aitor Luna, completan el reparto Ángela Molina, Pep Munné, Blanca Romero, Maru Valdivieso, Pedro Casablanc, Jaime Zatarain, Belén López, Berta Bolufer, Eva Ugarte, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo. Creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, con la dirección de Rómulo Aguillaume y Belén Macías. Una producción de Mediaset España en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia).