Sara Sanz y Fernando Moreno, los nuevos fichajes de 'Sueños de libertad': "Es un reto enfrentarse a tanta intensidad"

Parte de la magia de Sueños de libertad son la llegada de nuevos personajes. Aunque la serie cuenta con un reparto estable, son tantas las tramas que van surgiendo, que es inevitable ir viendo nuevas caras en la ficción de Atresmedia. Dos de ellos son Cristina y Chema, encarnados por Sara Sanz y Fernando Moreno.

La primera es Cristina Ricarte, la nueva asistente de Luis Merino (Guillermo Barrientos). La joven química es, en realidad, la hija secreta de Irene Carpena (Ana Labordeta), la hermana de don Pedro (Juanjo Puigcorbé). Idealista y llena de energía, ha llegado a la Colonia con la intención de ejercer su profesión en una España que veía con malos ojos que una mujer optase por labrarse una profesión y no formar una familia.

El segundo es Chema Recas, hermano de Carmen (Candela Cruz). Inicialmente, llegó como vendedor de enciclopedias, pero pronto perdió el trabajo. Su hermana no ha dudado en ayudarle, a pesar de que sea un poco tunante, pero tiene un corazón de oro. El joven ha sacado de quicio más de una vez a su cuñado, Tasio (José Milán). Actualmente es uno de los chóferes de Perfumerías de la Reina.

“Estoy muy emocionada. Tenía muchísimas ganas de trabajar en un proyecto así. Sé que es todo un reto, porque hay un nivel de intensidad muy alto. Pero eso sólo me hace querer que quiera dar la talla. La experiencia está siendo muy bonita, gracias también porque tengo un personaje que es curioso. Soy muy positiva”, declara Sara Sanz en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la ficción producida por Diagonal TV.

“Estoy muy ilusionado. Es una oportunidad de impulso en mi carrera. Además, me han acogido como a uno más, hay una gran familia en esta producción. El trabajo que hay detrás de Sueños de libertad es inmenso. Sólo puedo sentir agradecimiento”, expresa Fernando Moreno.

Ambos no tienen tramas sencillas, dado que interactúan con diferentes personajes que son clave. En el caso de Cristina, la joven ha sido una ficha en la guerra personal entre Damián de la Reina (Nancho Novo) y Pedro Carpena. En el de Chema, viviendo un particular triángulo amoroso entre Claudia (Isabel Moreno) y Raúl (Jaime Gutiérrez).

“Cristina tiene un dilema, porque quiere mucho a sus padres y ve que todo su mundo se derrumba. Sus padres le han criado para que sea un tipo de mujer, pero ella quiere alejarse de ese concepto tradicional. Sus progenitores son muy buenos, pero para la época”, señala Sanz.

“Con Irene creció cierta cercanía, porque son muy similares. Es curioso, porque no se conocían de antes, pero tienen una complicidad única”, agrega la actriz, señalando que su compañera de reparto, Ana Labordeta, es “maravillosa”.

Está también el triángulo amoroso entre Claudia y sus dos pretendientes, Raúl y Chema. Aunque la dependienta tiene un claro favorito, eso no ha impedido que el hermano de su amigo Carmen la ronde. “Él tiene muy buen fondo, el problema es que lo han mimado mucho, por el pasado que tienen con su hermana [y que la propia serie ha desvelado]”, explica Moreno.

En el caso de Fernando Moreno, su personaje mantiene su acento sevillano, tal y como pasaba con Carmen. Un movimiento que reconfirma la decisión de Atresmedia y Diagonal TV de mostrar la diversidad de acentos que existe en España.

“Siempre es positivo que podamos usar nuestro acento. Sí, es una realidad que vivimos en nuestro país. Me alegro de que se busque visibilizarla. Hemos pasado muchos años en los que parecía que no existía o se usaba para ciertos elementos. Además, no pasa sólo con el acento andaluz, sino también con el de otras regiones de España”, declara.

Ambos personajes llegaron a mediados de junio a la serie y ha podido verse su evolución tras mes y medio de tramas. “Cristina ha estado muy protegida por el ámbito familiar, que es muy tradicional. Pero tiene mucha ilusión por conseguir sus sueños y trabajar. Da mucha ternura, pero poco a poco va a verse que es mucho más que pura energía”, detalla Sanz.

“Está siendo muy emocionante. Entró una Cristina y ahora es una muy diferente. Algo que me gusta es que ella tiene mucha luz, algo que no se les pueden dar a los personajes. Ella busca salir siempre hacia delante. En eso, se parece un poco a mí”, prosigue la intérprete.

“Chema va a madurar también. Descubre cosas de las que no se daba cuenta. Va a haber una evolución. He disfrutado mucho viviendo ese proceso. Creo que podrá verse mejor que él es, ante todo, un pedazo de pan”, añade el actor.

Ambos coinciden en que uno de los factores que hace que Sueños de libertad se haya convertido en la serie de televisión más vista de la televisión española es que sabe abordar temas que resuenen en el público actual.

“El público es súper agradecido. Se nota que se ve todos los días y que tiene mucha audiencia”

“El éxito de la serie está en los temas que aborda. De lo que he ido notando en estos días, es que el público es súper agradecido. Se nota que se ve todos los días y que tiene mucha audiencia. Me llegan mensajes muy bonitos, son pequeños detalles que me motivan a seguir adelante”, argumenta Sanz.

“Sí, toca temas que atraen al público y que logran que enganchen, eso es lo principal. Sólo espero que vean el buen fondo que tiene Chema. También, el estar en una serie diaria es puro aprendizaje”, concluye Moreno.