Zaira Romero, ante su papel más personal al encarnar a su madre, antigua narcotraficante: "Me ha ayudado a perdonarla"

Zaira Romero, nominada al Goya a la mejor actriz revelación por Carmen y Lola, se enfrenta al papel más personal de su carrera en El clan Olimpia. La miniserie está disponible en Disney+ desde este 9 de julio. En ella, encarna a una mujer que pasa de ser ama de casa a narcotraficante por las circunstancias de la vida. Un personaje inspirado en su propia madre.

La vida de Olimpia da un giro radical cuando a su marido (Joel Bosqued) le diagnostican un cáncer. Decidida a mantener a su familia a flote, comienza vendiendo hachís en su barrio. Pero como quiere llevar a su marido a una clínica en Estados Unidos, se adentra en el tráfico de cocaína para lograrlo.

Un papel de carácter que sigue en la línea de otros personajes que ha encarnado Zaira Romero, como el de Susana Macaya en La novia gitana o Maribel en Amar es para siempre.

“Lo que me atrae de estos personajes es el conflicto que tengan. Eso es lo que más me fascina. Necesito que deban superar algo. Si no, me pregunto qué pintan ahí. Y si, además, es poniendo el máximo coraje, pues me apasiona el doble”, declara Zaira Romero en una entrevista concedida a BLUPER.

La serie refleja la realidad de una familia de origen merchero. Una realidad pocas veces plasmada en la ficción española. El clan Olimpia ahonda en cómo el sistema patriarcal sigue fuertemente impuesto. “A ver, en mi etnia no ha estado fuertemente marcado. También, no es una realidad sólo asociada a la comunidad merchera, sino que ha estado presente en todos”, expresa la actriz.

Zaira Romero en una secuencia de 'El clan Olimpia'. Disney

“Actualmente no está tan marcada y puedo hablar de primera mano, porque mi familia es merchera. Puedo decir tranquilamente que estoy al mismo nivel que mis hermanos, que somos iguales”, prosigue.

Además, Romero incide en que el mundo merchero es “muy grande” y que sólo se está representando una parte que no tiene por qué corresponder a toda la comunidad de esta etnia. “Cuando decidimos que iba a hacerse sobre el mundo merchero, sabía que teníamos un peso muy grande encima”, señala la actriz.

“Ni todas las casas son iguales ni todas las casas siguen la misma costumbre. No he conocido a ninguna que siga las tradiciones a rajatabla actualmente. El peso está en que estamos representando a una comunidad y, en mi caso, a una a la que pertenezco. Por más que la gente se documente, es una realidad que he vivido día a día. Temí por lo que iban a pensar mis tíos”, reconoce.

La propia Zaira Romero asume que habrá “cosas” que desconozca de su propia etnia. “Es muy extensa. Al final, yo he vivido una realidad concreta. Por otro lado, siempre está bien visibilizar a mi etnia. Tengo una familiar que ha luchado y ha conseguido que la comunidad merchera sea considerada una etnia. Hay que documentarse bien”.

Zaira Romero y Joel Bosqued en una secuencia de 'El clan Olimpia'. Disney

Olimpia es una protagonista que termina siendo víctima de sus propias circunstancias. “El dilema mayor es que es más heavy lo que tiene en casa que el tema de la droga. ¿Qué puede ser más fuerte que un familiar tuyo se esté muriendo y que puedas poder salvarlo?”, reflexiona la actriz.

“Todo depende de cómo lo mires. Ese es el factor, el punto de vista que tú le quieras poner. Y yo decidí verlo desde esa perspectiva”, añade la actriz. “En ningún momento, se pretende edulcorar el mundo del narcotráfico. Las sensaciones que hay es que está en un peligro constante”, agrega Daniel Ibáñez, que encarna al hermano de la protagonista.

“El foco de Olimpia está en asegurar un bienestar a su marido y a su familia. No se ve el narcotráfico del lujo. Tiene que ver más bien con la superación o la inclusión social”, expresa Romero, quien revela que la serie no sólo está inspirada en hechos reales, sino en su propia madre.

“Ha sido un mayor desafío con los otros personajes que con el mío propio. Sí, está inspirado en mi madre, pero soy yo misma la que decido hasta qué punto quiero que sea mi referencia para el papel. Opté por basarme lo más mínimo, en dos o tres cosas que tuviera que coger y punto”, expone.

Zaira Romero y Daniel Ibáñez en una secuencia de 'El clan Olimpia'. Disney

“Pero, claro, a mis compañeros les di tantos detalles que había veces que, bueno, sentía que eso era lo que hacía mi tío o mi padre. Hay ciertas cosas que no viví, porque era muy pequeña. He hablado con mi madre, que me ha tenido que contar cosas y cómo fueron”, continúa.

“Recuerdo una escena de Olimpia y Álex discutiendo, sentí que esa secuencia era muy mía, como si mis padres discutiesen de verdad”, añade, revelando que esta producción le ha servido de catarsis a la hora de entender a su propia progenitora.

“Me ha ayudado a entenderla mejor, incluso a perdonarla. He podido sanar a la niña interior que tengo. Todo esto pasó cuando yo era pequeña”, comparte, además de incidir, aunque tenía poca edad, en que sentía que estaban sucediendo cosas.

“Los niños se enteran, pero no a la vez. Hay momentos en los que sabes cosas, pero prefieres ocultarlo. De la misma manera, he sido hermana mayor y he tenido que saber gestionar la verdad con mi hermano pequeño”, razona Romero.

Tráiler oficial 'El clan Olimpia'

“Los hijos saben hacerse los tontos. Existe algo llamado intuición. Está el lenguaje corporal, el lenguaje visual. Aunque seas niño, sabes que algo no va bien. Eso es algo que vamos aprendiendo y que sabemos leer. Como cuando vas a una cafetería y ves el gesto del camarero, puedes intuir si está teniendo una buena jornada o no. Los niños, en eso, son esponjas”, explica Joel Bosqued, quien encarna al marido de la protagonista.

“Me di cuenta de que, cuando era niña, no le di sentido a ciertas cosas. Aún está esa inocencia. Conforme la vas perdiendo, vas acordándote de cosas y ya te vas descubriendo qué había detrás de esos momentos a los que no le encontrabas significado. Para mí, ha sido un privilegio hacer esta serie. Me ha permitido cicatrizar”, concluye la actriz.

Junto con Zaira Romero, Joel Bosqued y Daniel Ibáñez, completan el reparto Tamara Casellas, Juan Carlos Vellido, Mina El Hammani, Juan Pablo Raba, María de Nati, Carlota Gurpegui, Jorge Perugorría y Eider Uribe. Dirigida por Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza. Creada por Arantxa Cuesta y David Muñoz. Una producción de Tornasol Media, Par Producciones y Gloriamundi Producciones para Disney+.