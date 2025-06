Maxi Iglesias, ante el desafío de su carrera en 'Matices': "Estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba cambiar"

Maxi Iglesias sigue en la ola del thriller con Matices, disponible en SkyShowtime desde el 5 de junio. Tras aparecer en Punto Nemo, el actor madrileño se mete en la piel de un hombre atormentado por su pasado y que accede a entrar en una terapia experimental que le hará convertirse en sospechoso de asesinato. “Este proyecto llegó en el momento ideal”, expresa.

El doctor Marlow (Eusebio Poncela), un afamado psiquiatra cuyos métodos han sido catalogados como vanguardistas, reúne a seis de sus pacientes en una apartada bodega para realizar un tratamiento innovador con el que profundizar en esos traumas que tanto les afectan. Tras una insólita cata ceremonial, el médico aparecerá asesinado.

Comenzará así la investigación, entrando en escena el intuitivo inspector de la Guardia Civil Héctor Castro (Raúl Prieto). Todos son sospechosos, así como la hija del doctor, Eviana (Elsa Pataky). A la hora de buscar al culpable, se van descubriendo los verdaderos traumas de cada uno de los pacientes.

Tras mostrar su faceta de galán en proyectos como Valeria o Volver a caer, Maxi Iglesias realiza un cambio en su filmografía, apostando por producciones de género. El actor remarca la importancia de un personaje como el que tiene en Matices, donde muestra un lado vulnerable pocas veces visto en proyectos previos suyos.

Maxi Iglesias encarna a Cecilio Rodríguez, un hombre con un carácter explosivo que se somete a terapia psiquiátrica tras un ultimátum de su marido. En realidad, lo que oculta el joven es un trauma infantil que influye en su comportamiento impulsivo y volátil.

Maxi Iglesias en una escena de la serie 'Matices'. SkyShowtime

“Es bonito cómo transita desde la negación, señalando que no necesita estar en terapia, que puede controlar su carácter, hasta aceptar que debe vivir ese proceso. Esa evolución es genial que se vea”, comparte Maxi Iglesias en una entrevista concedida a BLUPER.

El intérprete remarca que este proyecto supone un punto de inflexión en su profesión. “Estoy en un momento de mi vida y de mi carrera en el que ha decidido cambiar un poco el rumbo. Gracias a esta oportunidad, vengo también de hacer otra serie con un registro muy diferente”, manifiesta.

"Hace dos años me planté. Dejé 2023 totalmente vacío, sin ningún proyecto a la vista"

“Hasta ahora, me había centrado en proyectos distintos. Agradezco que hayan querido contar conmigo para esas producciones, pero no he querido desaprovechar esta oportunidad de seguir explorando facetas de la profesión, desde un tipo de personajes diferentes”, explica.

“Encarnaba papeles muy concretos. A veces, he dudado de si yo mismo me estaba limitando a este tipo de perfiles. Por eso, decidí parar y decir que no, esperando que llegasen otro tipo de propuestas, como me pasó con Matices”, explica el actor, haciendo referencia a su breve parón en 2024, cuando no estrenó ningún proyecto de ficción.

Maxi Iglesias y Fariba Sheikhan en una escena de la serie 'Matices'. SkyShowtime

“Hace dos años, me planté. Dejé 2023 totalmente vacío, sin ningún proyecto a la vista. Sentí que no podía estar en un set con tal de trabajar repitiendo un proyecto con otro, tan parecidos entre sí. En ese momento, vi que me lo podía permitir económicamente”, relata.

“Afortunadamente, llegó un personaje como el de Ceci, que me ha permitido mostrar una faceta mía distinta y que me apetecía enseñar. Quería probarme a mí mismo que era capaz de trabajar en un registro así. Me alegra que se haya visto la diferencia y que pueda ser una oportunidad para seguir ahondando en papeles distintos”, comparte.

"Quería probarme a mí mismo que era capaz de trabajar en un registro totalmente distinto al que he solido tener"

Matices cuenta también con otros personajes que son igual de sospechosos en el crimen del doctor Marlow, como el de Juana Acosta. “Ana Morante es una mujer de origen colombiano, que viene de una familia con muchísimo dinero y que perdió a sus padres muy joven, lo que provoca una herida de abandono enorme”, explica la intérprete.

La artista señala que su personaje está inspirado en hechos reales, concretamente en Ana Orantes, quien denunció públicamente ser víctima de violencia de género en televisión y que fue asesinada por su exmarido el 17 de diciembre de 1997. Su caso hizo que el Gobierno reformara el Código Penal en lo referente a la violencia machista.

Juana Acosta y Raúl Prieto en una escena de la serie 'Matices'. SkyShowtime

“Es un homenaje a ella. También para hablar de la situación actual. Cuando estuve documentándome para este proyecto, vi datos que me dejaron de piedra”, explica Acosta.

“Según ha señalado la ONU, ocho de cada diez mujeres, en todo el mundo, son abusadas o maltratadas física o psicológicamente por sus parejas, exparejas o algún miembro de su familia. Son cifras escalofriantes”, expone la actriz.

"Matices' es entreniemiento puro y duro, no pretende aleccionar a nadie. Pero sí que busca hablar de ciertas realidades y eso es algo muy necesario"

Acosta también señala que Matices es un producto de ficción, pero que busca poner ciertos temas a debate. “Es entretenimiento puro y duro, no pretende aleccionar a nadie, pero sí que busca hablar de ciertas realidades y que exponerlas es algo muy necesario”, expresa.

Una ficción en la que hay un reparto de lujo. Junto con Juana Acosta y Maxi Iglesias, están nombres como los de Luis Tosar, Elsa Pataky, Hovik Keuchkerian, Enrique Arce, Eusebio Poncela, Miriam Giovanelli o Alfonso Bassave.

Tráiler oficial 'Matices'

“Es una de las virtudes que tiene la serie, la cantidad de buenos actores que hay. Es un reparto excelente. Me he sentido súper privilegiada y feliz de trabajar con tan buenos compañeros. A muchos los conocía y había trabajado con ellos, pero con otros no”, expresa.

“Por ejemplo, no había coincidido antes con Maxi. Ha sido hermoso verlo trabajar y meterse en la piel de un personaje tan extremo. Creo que, en general, nos ha permitido a todos lanzarnos a un nivel expresivo que pocas veces sucede”, concluye.