A solas con Verónica Echegui y Joan Amorós hablando sobre la muerte: "En ningún colegio te hablan de ella"

Buscar el amor de tu vida, y hallarlo cuando no sabes cuánto te queda de la misma. Esa es la premisa de la serie A muerte, la comedia romántica que Atresplayer estrena este domingo, 15 de junio.

Creada por Natalia Durán, Oriol Capel y Dani de la Orden -que también dirige junto a Oriol Pérez-, la trama de la ficción parte del reencuentro de dos antiguos compañeros de instituto, cuyos universos eran paralelos, en un funeral.

Ella, Marta (Verónica Echegui) era la chica popular. Y él, Raúl (Joan Amargós) solía pasar inadvertido en la época estudiantil. Sus vidas se vuelven a cruzar cuando a él le han diagnosticado un cáncer bastante complejo, y ella va a descubrir que está embarazada.

Se produce así un choque entre dos mundos muy distintos. La que todo lo improvisa, y el que es bastante cuadriculado. El ying y el yang, los polos opuestos que, como en toda buena comedia romántica, acaban atrayéndose. Eso sí, algo tienen en común, y es que a ninguno le resulta fácil contar a su círculo lo que tiene guardado en su mochila.

BLUPER ha podido hablar con Verónica Echegui y Joan Amargós antes de la llegada de la serie a la plataforma, y ambos han reflexionado sobre cómo la comedia envuelve cualquier tragedia cotidiana, cómo no nos han enseñado a hablar de la muerte o la belleza que encierra cualquier comedia.

Imagen del rodaje de 'A muerte'.

¿Cómo os llegó 'A muerte' y qué os atrajo de su guion?

Verónica Echegui: A mí me llegó hace bastantes años cuando estaban cocinando el proyecto. Me apasionó la idea y me apetecía ya mucho trabajar con Dani. Luego, hace dos, cuando ya iban a avanzarlo, me volvieron a contactar y mejoró mis expectativas.

Consideré que la premisa estaba muy bien planteada, el juego antagonista entre ambos y la historia, desarollada en dos semanas. Todo me gustó y tuve la corazonada de que iba a funcionar muy bien, de que le iba a gustar mucho al público.

Joan Amargós: A mí me llegó un poco más tarde, pocos meses antes de empezar a rodar. Me pareció una locura hacer una comedia con una base dramática tan potente. Parece una comedia cualquiera y hay algo bastante más profundo y más íntimo.

¿Cuesta hacer humor o comedia sobre la muerte, la enfermedad, los embarazos no deseados o no buscados?

J. A.: Cuesta hasta que te pones. Cuesta cuando te lo imaginas, piensas que será muy difícil, pero cuando te pones a ello casi que tiene como un cierto sentido. Como son tabúes, generan mucha tensión interna en las personas, y la comedia aparece para desbloquear esas tensiones.

V. E.: Esa es la belleza de la comedia. Te da una libertad inmensa. Cuando empezamos a trabajar, Dani de la Orden se planteaba estas preguntas. Son temas que infunden mucho respeto, y al mismo tiempo, él los ha tratado igual que a su propia vida.

Si nos damos cuenta, muchas veces vivimos situaciones que son de lo más dramáticas, lo más trágicas y y sucede en un marco de comedia brutal. Y es así como se está dando nuestro día a día, la realidad siempre supera la ficción.

La serie refleja cómo a todos se nos da mal comunicar malas noticias, porque no estamos enseñados a a contar cosas malas.

V. E.: No estamos enseñados a nada que tenga que ver con las relaciones de la vida, ¿no? No he conocido ningún colegio donde te sentaran y te hablaran desde joven, desde muy pequeño, sobre las relaciones, sobre la muerte. Sobre lo importante en la vida.

Y me pregunto cómo hubiera sido si hubiese sido así. Si nos hubieran enseñado desde otra perspectiva, a todos. Desde un lugar más de confianza, de fe en una vida que no se termina en la muerte, que continúa, que es eterna.

J. A.: A los personajes les sale la versión más infantil, porque como no saben cómo hacerlo, y lo hacen un poco de forma patética. Se lo guardan. Hay un punto de pudor de los personajes, de lo que están viviendo, que no lo pueden decir, no lo pueden contar. Se muestran muy valientes en algunas cosas, en sus creencias, tanto Marta como Raúl. Uno con su parte prudente, la otra con su parte más alocada, pero al final hay como un miedo muy arraigado a comunicar con total libertad y tranquilidad cierto malestar.

Ya sea el de la enfermedad, ya sea el de que se ha embarazado y le da miedo, lo que pasa es que les pasan cosas que les van grandes. Quizás es la primera vez que las viven, quizás la primera vez que las están transitando y las tienen que verbalizar.

Verónica Echegui en 'A muerte'.

También se evidencia cómo el instituto marca cada persona de una manera diferente, aunque todos estén en un mismo círculo, en una misma clase, y no hay dos realidades iguales.

V. E.: Sí, igual que no las hay tampoco en la familia. Cada uno vive las experiencias desde su perspectiva, y además es interesante que para el personaje de Raúl, Marta significara algo. Tampoco le le cambió la vida, pero me gustaba plantearme qué ha significado Marta sin que ella supiera.

Como Raúl era mucho más pequeño en el colegio, ese reencuentro estaba predestinado en cierto modo. Y luego fuera ya del instituto es Raúl el que también da un cambio en la vida de Marta.

J.A. : Los dos están en un ambiente como muy jerarquizado, como es el colegio, tienen como unos roles. Y el personaje de Raúl tiene mucho la herencia de haber sido como un friki, quizás alguien menos popular que Marta, y esto le tiene marcado. Y casi que lo arrastra en su postadolescencia y en su parte ya más adulta, como para medir quién es alguien en función de quién ha sido en el colegio.

¿Qué enseñanza os ha dejado la serie?

J.A.: A mí me ha dado una enseñanza de decir que a todos nos acaba pasando casi las mismas cosas, de enfermedad, de muerte, de edad. Y cuando acabé la serie, de verla, no de hacerla, ves que todo forma parte de la vida.

¿Qué da miedo, comunicarlo y tratar estos temas? Da miedo la primera vez, y la segunda ya es un poco menos de miedo, de la tercera estás hablando de ello y forma parte de la vida. Y creo que si en algo tiene la virtud de esta serie es en abrir las compuertas de hablar de ciertos temas, a pesar de que cueste a veces.

V.E.: Sí que me planteaba si morir es realmente morir y se acabó y ya está. Si nos morimos así, yo en entonces no creo en la vida. Hay bastantes testimonios de doctores, de científicos, de personas que han ido y han vuelto, que han tenido experiencias con la muerte, tras una muerte cerebral, y que han vuelto y lo están contando.

Y según ellas pues hay un después, o sea, que no podemos negarlo. Pero bueno, que cada uno haga lo que vea o lo que considere con estos testimonios. La serie, con el contexto del marco de la muerte, abre preguntas hacia la vida.

¿Qué haces con tu vida? ¿Quién eres realmente en tu vida? ¿Qué personaje estás jugando en tu vida? Y date cuenta de que esta experiencia se termina. Pero a mí también me hizo pues tantearme preguntas sobre después, tener claro que de un momento a otro te puedes ir y y ya está. Y en ese sentido me aportó.