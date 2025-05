Muere Valerie Mahaffey, actriz de 'Mujeres desesperadas', 'El joven Sheldon' y 'Doctor en Alaska', a los 71 años

Valerie Mahaffey, ganadora de un Premio Emmy en 1992 por su papel de Eve en la mítica Doctor en Alaska, ha muerto a los 71 años, tras una batalla contra el cáncer. Con más 45 años de carrera, fue especialmente prolija en televisión, al aparecer en el serial The Doctors. Fue popular también por Mujeres desesperadas y El joven Sheldon.

Según ha anunciado su publicista, Jillian Roscoe, la actriz ha fallecido este pasado 30 de mayo en Los Ángeles. Conocida por encarnar personajes particulares, destacó también en el cine con su papel de la viuda señora Reynard en la cinta French Exit, por la que fue nominada a un Premio Spirit a la mejor actriz de reparto en 2021.

Entre 1991 y 1994, interpretó a la hipocondríaca Eve, esposa de Adam (Adam Arkin), en la emblemática Doctor en Alaska. Un papel que le hizo alzarse con el Emmy a la mejor actriz de reparto de 1992.

Otro de sus papeles reconocidos fue el de la manipuladora Alma Hodge, exesposa de Orson Hodge (Kyle MacLachlan) en la también emblemática Mujeres desesperadas, estando entre 2006 y 2007. Fue la profesora MacElroy en El joven Sheldon entre 2017 y 2020.

Uno de sus últimos papeles conocidos fue el de Lorna Harding, la suegra narcisista de Christina Applegate en la conocida Muertos para mí, la ficción de Netflix, entre 2019 y 2022. Entre sus últimas intervenciones en televisión fue en la serie Echo 3, de Apple TV+.

Valerie Mahaffey y Rob Morrow en una escena de la serie 'Doctor en Alaska'. CBS

Nacida el 16 de junio de 1953 en Indonesia, se crio en el país asiático hasta los 11 años. Posteriormente, se trasladó con su familia a Austin, graduándose en la Universidad de Texas en 1975.

Mahaffey comenzó su carrera como actriz en la ciudad de Nueva York, apareciendo en varias obras de Broadway. Su popularidad vino con el papel de Ashley Bennett en la telenovela The Doctors, emitida por la NBC. La actriz estuvo entre 1979 y 1980, logrando ser nominada a un Emmy.

Valerie Mahaffey en una escena de 'Mujeres desesperadas'. ABC

Su fama en televisión se mantuvo con su papel The Powers That Be, producida por NBC entre 1992 y 1993. Entre 2011 y 2023, encarnó a la madre de Jayma Mays en la icónica Glee. De la misma forma, fue Olivia Rice en Criadas y malvadas, entre 2013 y 2015.

Aunque muy popular en televisión, Mahaffey también apareció en varias producciones cinematográficas. Entre las más destacadas están Seabiscuit, más allá de la leyenda, De jungla en jungla o Sully.

Casada con el director y actor Joseph Kell, con quien tuvo a una hija, Alice. “He perdido al amor de mi vida y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañable”, ha escrito su viudo en un comunicado.