Diego Luna y Adria Arjona, protagonistas de 'Andor', revelan la historia de 'Star Wars' que les gustaría narrar

La Star Wars Celebration 2025, que finaliza este domingo 20 de abril, ha servido para estrenar por todo lo alto la segunda y última temporada de Andor. La aplaudida serie, que sirve como precuela de Rogue One: una historia de Star Wars, estrenará su primer episodio este martes 22 de abril.

Ahora bien, puede que Andor esté llegando a su final, pero no sus actores principales. Diego Luna y Adria Arjona han querido hablar de la historia que les hubiera gustado contar al volver. Y es que, originalmente, se habían planeado cinco temporadas de esta precuela, con la que Tony Gilroy narraría cómo Cassian Andor terminaba siendo el héroe rebelde de Rogue One.

Sin embargo, tras la producción de la primera tanda, Gilroy y Luna se dieron cuenta de que cinco temporadas era demasiado ambicioso y que sería un proyecto que, como mínimo, les hubiera exigido diez años de sus vidas para llevarlo a cabo. De ahí, que esta segunda temporada abarque cuatro de la vida del héroe rebelde.

Cada bloque de tres episodios explora algunos días significativos durante ese año en particular antes de saltar a la siguiente tanda de capítulos. En cada elipsis, los personajes hacen referencias a historias no vistas durante esos lapsos de tiempo entre un año y otro. En cierta forma, recuerda a la temporada final de Cuéntame cómo pasó, que abarcaba siete años de la familia Alcántara en apenas siete episodios.

Así pues, el primer episodio de la segunda temporada empieza en el 4 ABY, un año después de los violentos sucesos del final de la primera tanda. Cassian y sus amigos supervivientes, Bix Caleen (Arjona), Brasso (Joplin Sibtain), Wilmon (Muhannad Bhaier) y B2EMO se esconde en el planeta agrícola Mina-Rau. Gracias a esta misión, Andor y Bix han retomado su amor.

Diego Luna y Adria Arjona en una escena de 'Andor'.

No hay explicación a cómo sucedió y eso es lo que Diego Luna y Adria Arjona les hubiera gustado narrar. “Me encantaría contar la historia de estos dos personajes durante el año que no vemos entre la primera y la segunda temporada”, declaraba Luna a The Hollywood Reporter.

Diego Luna en 'Andor'.

Siguiendo esta cronología de los episodios, los tres primeros llegarán este 22 de abril a Disney+. “Este momento histórico en una galaxia muy, muy lejana está en su punto más oscuro, y tener la oportunidad de ver y construir una historia de amor podría ser tan hermoso y único. ¡Y además es más económico!”, agregaba.

“En el primer episodio, dice: ‘Necesito llamar a casa’. Y con una sola línea de diálogo, resume el lapso de un año que transcurre entre estos dos personajes. Han encontrado su hogar el uno en el otro. Eso es todo lo que necesitáis saber sobre esa elipsis y para entender su dinámica”, explicaba Arjona.