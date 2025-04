Manuela Velasco ('La Agencia'): "El papel del representante es difícil. Les toca asumir el papel de malos y poner límites"

La agencia de representación artística más importante de España, Rebecca Talent, se está preparando para abrir sus puertas. Good Mood (Mediawan) y Mediaset acaban de terminar el rodaje de la primera temporada de La Agencia, el esperado remake de la aplaudida serie francesa Call My Agent. Una producción que no sólo busca mantener la atmósfera de la versión original, sino también contar con importante talento. “La posición del mánager no es sencilla”, expresa Manuela Velasco, una de sus protagonistas.

Justo este pasado 11 de abril, Daniel Écija, productor ejecutivo de la ficción, revelaba en redes sociales el fin de las grabaciones. Como pudo ver BLUPER en su visita al rodaje, su diseño de producción busca reproducir esa elegancia y clase que se apreciaba en la serie original. Su apartado técnico es también un anticipo de lo que está por verse en con sus actores, contando con sus protagonistas.

Entre ellos, está Manuela Velasco. La actriz encarna a Andrea, una agente de representantes de carácter amable, aunque “de mecha corta”. “Es una de los managers original de la agencia. Surgirá una incorporación que dará un giro y que descubriréis cuando veáis la serie”, comparte la actriz en un encuentro con los medios, entre los que estaba este periódico.

Andrea es una de los agentes, entre los que se encuentran Matías (Carlos Bardem), quien tiene espíritu de tiburón y es el más ambicioso; Gabriel (Javier Gutiérrez), cuyos métodos son muy distintos y tiene un espíritu más tranquilo; Maribel (Fiorella Faltoyano), la más veterana del grupo y Valeria (Marta Hazas), esa nueva incorporación a la que hace referencia Manuela Velasco.

Con su premisa de contar con actores reales para encarnar una versión ficticia de ellos mismos, los actores confirmados para esta primera temporada son Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, José Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo y Ernesto Sevilla.

Manuela Velasco en la presentación de 'La Agencia'. Gtres

¿Qué puedes contar de tu personaje en La Agencia?

Interpreto a Andrea, una de las representantes de Rebecca Talent, es una de los managers originales de la familia, digamos. Luego hay una incorporación que supongo que ya os habrán contado [refiriéndose al papel de Marta Hazas, el de Valeria], pero no voy a entrar en detalles. Pero, inicialmente, están Andrea con Gabi, Matías y Maribel. Lo que pase después, lo tendréis que ver.

En la versión original francesa, hay una agente que se llama Andrea, interpretada por Camille Cottin, pero por la descripción que se ha dado, apunta a que tu personaje será muy distinto. ¿Cómo es el carácter de tu papel? ¿Qué es lo que más le define?

Es muy maja, buena persona y buena profesional, pero es de mecha corta. Tiene también mucho carácter y genio, en seguida salta y es bastante vehemente. Monta pollos, pero es muy buena y protege a sus representados. Es ella la que trae a Rebecca Talent al personaje de Denise Peña. Ella se la queda y da la cara por ella. Por eso, es muy buena gente, aunque sea de tener prontos.

En los vídeos de las lecturas de guion, se veía que había muy buen rollo entre vosotros. ¿Cómo está siendo el rodaje?

Está siendo muy emocionante. Estamos haciendo una serie de actores y representantes, de contar cómo es nuestro mundo. Ha sido curioso que interprete a Andrea, porque hice varias pruebas, pero para otros personajes. Me leí los guiones y me preparé para hacer otros personajes, pero no el mío. Lo curioso ha sido ver cómo estos papeles han cobrado vida con la voz de otros.

Fue curioso llegar al primer día de rodaje y ver cómo esas voces que me había imaginado son pronunciadas de una manera distinta a la que tenía en mente. Es fascinante, también porque hay mucha comedia en el set y es divertido ver cómo esos gags adquieren vida y tienen un color y un ritmo distintos. Lo hemos disfrutado muchísimo. Ese buen rollo que se ve en el vídeo es muy auténtico.

La labor de los agentes es muy importante, porque la imagen de un actor depende mucho de que tenga detrás un buen representante. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre ellos o la manera en la que te relacionas con tu mánager?

Yo es que llevo con mi representante, Marta, como unos 20 años. Soy consciente de que su labor es muy difícil y que, en muchos casos, ellos asumen el papel del malo por dejar bien a su representado, con quien tienen que trabajar realmente. Al final, sus clientes deben ser queridos, eso implica que también deban poner límites. También ponen filtros para evitar situaciones incómodas, violentas o peligrosas. Pero también hay otras cosas. Al final, es muy diferente la relación de cada actor con su representante.

Algo que se ha representado bien en esta serie es que los actores se ven expuestos a muchísimas cosas que, de puertas para afuera, parecen muy fáciles. Surgen frases como ‘trabajas gracias a nosotros’, ‘nos lo debes’, ‘soy tu fan’ o sales en prensa. En varios casos, no se tienen en cuenta las circunstancias personales del artista ni lo que está viviendo en ese momento. Da la impresión de que se nos deshumaniza, que somos un producto. Esta realidad se verá reflejada aquí, en las necesidades de los actores y cómo los agentes gestionan eso. Daría para muchas temporadas, pero en esta primera, se verá.

¿Cómo representaría Andrea a Karla Sofía Gascón? ¿Cómo hubiera gestionado la crisis que se vivió a inicios de este año por sus tuits?

No sé muy bien cómo ha sido la carrera. Sí, ha sido meteórica desde Emilia Pérez, pero es una actriz que tiene un recorrido tanto en España como en México. Ahora mismo, después de todo lo que ha pasado, de su aparición en los Oscar y que se la mencionase y que se le aplaudiera, le haría la siguiente pregunta: ¿dónde quieres trabajar? ¿Quieres hacer tu carrera en España, en México o en Hollywood?

A partir de ahí, trabajaría una estrategia desde cero. Creo que le tocaría empezar así. Enfocar donde le gustaría trabajar principalmente. Eso sería lo fundamental.

Fiorella Faltoyano, Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Carlos Bardem en 'La Agencia'. Mediaset/Good Mood

¿Habías trabajado antes con alguno de los actores que aparecerán interpretándose a sí mismos en La Agencia?

Está el caso de Jaime Lorente, al que Andrea va a representar en la serie. Nunca había trabajado con él. En principio, nos íbamos a conocer aquí. Pero lo hicimos en el Festival de San Sebastián del año pasado. Me lo encontré en una fiesta, me presenté y le dije: ‘soy tu repre’. Entonces, con él me ha sorprendido una cosa que me dijo y hablo de él, no de su versión en la serie.

Me comentó que, si le tocase el Euromillón, compraría un teatro y se dedicaría a estar ensayando todo el tiempo. No me esperaba esa respuesta y me pareció muy bonito. Además, su trama en la serie será espectacular, qué ganas de que la veáis.

¿Te hubieras atrevido a hacer una versión de ti misma en La Agencia?

Depende de lo que me hubieran propuesto. O sea, se me ocurren tramas que hubiera podido tener dentro del tono de La Agencia. Por ejemplo, tener casi 50 años y que me encasillen todavía como la chica del terror con la camiseta blanca de tirantes y estar llorando con mi repre para que me den un papel en una película sobre la Guerra Civil. Ese tipo de cosas se me ocurren.

Hay situaciones de lo más hilarantes, súper ingeniosas y en las que hay ser muy valiente para meterse ahí. Lo que han hecho me ha encantado y me produce una profunda admiración.

¿Crees que tu carrera hubiera sido diferente de haber tenido otro representante?

No hay una respuesta concreta. Creo que un representante sí que marca la diferencia, en lo relacionado a cuánto cree en ti, te acompaña y te da apoyo, seguridad y confianza. También en cuanto insista. No es lo mismo enviar una carpeta con 50 fotos y currículums que coger un teléfono e insistir en que te den una oportunidad.

Manuela Velasco en el rodaje de la primera temporada de 'La Agencia'.

Detrás de la comedia, siempre hay una crítica y un trasfondo. ¿Cuál es en este caso?

Hay dos concretos. Hay un tema que se trata, específico con la profesión, que es la edad de la mujer. Ahora con La sustancia se está visibilizando más, pero está el asunto de que la mujer se hace mayor y que se le sigue pidiendo una serie de cosas y que casi se ve empujada a una serie procesos terroríficos para su cuerpo y mente. En esto, entramos, pero con situaciones humorísticas.

Otra cosa que me ha gustado es la relación que hay entre mi personaje y el de Javier Gutiérrez. En esta versión, Andrea y Gabriel son un matrimonio y llevan 16 años casados felizmente, pero estamos en una edad, sobre todo mi personaje, en el que o tiene hijos en ese momento o no los tendrá. Entonces, está también el asunto de la maternidad y la paternidad, de formar una familia. En este caso, el que está obsesionado es él. Y Andrea lleva varios años con la misma conversación. Todo es muy dramático y genera una crisis que afectará a todo el mundo. Es un tema dramático, pero dentro de una situación divertida.