'Aída', Paco León y los detalles sobre el 'revival' de la mítica serie: "He pensado en la que película que me gustaría ver"

Esperanza Sur vuelve a la vida. Aída y vuelta, el ‘revival’ de la emblemática sitcom que conquistó al público de Telecinco entre 2005 y 2014 está en plena fase de rodaje. El regreso de los vecinos de este barrio de extrarradio de Madrid no sólo ha sido muy esperado, sino que la expectación sobre cómo va a ser la vuelta del emblemático personaje encarnado por Carmen Machi con Paco León como director.

BLUPER ha podido acudir al set de grabación en los estudios de Globomedia (The Mediapro Studio), donde la película ya se encuentra en sus últimas semanas de rodaje. En una rueda de prensa para los medios, ha podido verse que la recreación de los antiguos decorados de Esperanza Sur ha sido replicada al más mínimo detalle.

No ha faltado detalle y ha sorprendido el nivel de reproducción. El bar Reinols ha vuelto, con Mauricio Colmenero (Mariano Peña) de nuevo regentando el local, con el carismático Oswaldo ‘Machu-Pichu’ como el leal camarero (Óscar Reyes). También aparece el ultramarinos de Chema (Pepe Viyuela). De la misma manera, estaban los decorados del piso de la familia de Aída, como el apartamento de Paz (Melani Olivares).

Todo reproducido de manera exacta, dejando la sensación de que no había pasado el tiempo. Es más, a la hora de presentar al reparto presente para la rueda de prensa, todos iban caracterizados como si sus personajes estuvieran anclados en los años en los que se produjo la serie. Ahí juega un papel fundamental las palabras de Paco León sobre la trama de Aída y vuelta.

“Quiero aclarar un tema. Aunque el padre de esta criatura es Paco [León] y él ha tenido mucho que ver. Realmente, la culpable de todo esto es esta señora, Carmen Machi. Estábamos en los Premios Feroz y nos comentó que se había reunido recientemente con todo el equipo de Aída y que todos tenían muchas ganas de trabajar juntos. Y ha sido como los Blues Brothers, que había que remontar la banda”, explica Ghislain Barrois, CEO de Telecinco Cinema.

Paco León durante el rodaje de 'Aída y vuelta'. Jorge Fuenbuena

Productor de la película, deja caer un dato: no se trata de un episodio alargado de Aída ni tampoco de un recopilatorio nostálgico de grandes éxitos. “Es una cosa mucho más elaboradora, inteligente, profunda y divertida”, advierte.

“Al principio, no lo veía claro. Sí, había muchas ganas de todas las partes, tanto por parte de nosotros como por lo que nos comenta el público. Había ganas de un ‘revival’. Aída ha significado mucho para mucha gente. Lo que tenía claro era que no quería que fuese como un polvo como un ex, que apetece pero que no es conveniente”, expresa el director y actor, que retoma su papel de Luisma.

“Pero surgió un clic y, de repente, se iluminó y surgió una idea. Podía ser la ocasión para contar no solamente una cuestión oportunista y nostálgica por una gloria pasada. Podía ser el punto de partida de una película interesante, aunque no fuera sólo para los fans de Aída”, manifiesta el también director de Carmina y amén o Kiki: el amor se hace.

“Uno de los primeros planteamientos fueron cómo va a ser el humor. El mundo ha cambiado muchísimo y esa revisión de la comedia me parecía que hacía más que necesario y pertinente hacer una película sobre Aída. Utilizar esa revisión ayuda para hablar de los límites del humor y del trabajo del cómico, de la fama”, expresa León.

Rueda de prensa de 'Aída y vuelta' durante el rodaje de la película. Jorge Fuenbuena

El sevillano no quiere revelar cuál será la trama principal de Aída y vuelta. Eso sí, da una pequeña pincelada que llama la atención sobre cómo será la narración, entrando dentro de una propuesta de metacine. “La película va sobre el rodaje de un capítulo de la serie. Esto no pasó, pero podría haber ocurrido. Las tramas están tanto dentro de la ficción, con Aída, Luisma, Fidel, Soraya y demás, como con nosotros como actores. Sobre lo que es vivir el rodaje de una ficción”, revela.

Esa explicación ayuda a entender por qué el set está montado como si se estuviera grabando una sitcom. De hecho, los medios que han acudido a la rueda de prensa se han sentado en las gradas en las que se suelen sentar los espectadores que son los que reaccionan a las secuencias grabadas en directo, como sucede con las clásicas comedias de situación.

"Si Paco León no hubiera aceptado dirigir esta película, no la hubiera hecho" Carmen Machi, protagonista de 'Aída y vuelta'

Es más, había presente un animador, Guillermo Vallverdú, quien ha ejercido como animador del palco de los espectadores desde la época de 7 vidas. De ahí, que la reproducción del set original sea tan minuciosa. “Es inevitable que esté mi visión como director. He pensado en una película que me gustaría ver a mí. La gente conoce la parte de fuera, pero para hacer una película había que dar algo más y la parte de atrás es la parte de dentro”, expresa León.

Dado que su narración es sobre el rodaje de un episodio, queda la duda de cómo se resolverá la ausencia de Ana Polvorosa, la emblemática Lore. “Realmente lo difícil ha sido meter a todos. Sacar a un personaje es bastante más fácil. Echamos de menos a Ana, pero no a nivel de trama. Al igual que ella, tampoco estarán los personajes de Manuela Velasco o Dani Martínez”, detalla Paco León.

Carmen Machi durante el rodaje de 'Aída y vuelta'. Jorge Fuenbuena

Debido a que todo surgió por Carmen Machi, la actriz ha dado otro dato importante: “Si no estuviera dirigiendo Paco la película, no la hubiera hecho”. Ganadora del Goya por Ocho apellidos vascos, la actriz se aventura no sólo a decir que Aída y vuelta va a sorprender, hasta la postula como aspirante a un ‘Cabezón’ de la Academia de Cine española.

“Tener la oportunidad de volver después de 15 años me parecía increíble. Una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nosotros es Aída. No esperaba que en aquellos Feroz fuera un sí tan rotundo. Que este proyecto vaya a los cines me parece tan mágico que espero que opte a los Goya”, comparte ilusionada.

Los actores vivirán unas últimas semanas dentro de Esperanza Sur, dado que el rodaje de Aída y vuelta está ya entrando en su fase final. Por otro lado, queda el proceso de posproducción, por lo que se desconoce cuál será la fecha de estreno de este regreso de una de las ficciones más icónicas de la televisión española.