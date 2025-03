Denuncian a 'The White Lotus' por el uso del logo de una universidad para una de sus escenas violentas: "Demasiado"

Jason Isaacs en 'The White Lotus'.

La tercera temporada de The White Lotus no gana para polémicas. El sexto episodio de la serie de Max sigue generando reacciones. Es más, ha provocado una denuncia. Una escena especialmente violenta que ha protagonizado el patriarca de los Ratcliff y que interpreta Jason Isaacs. La aparición de un logo de la Universidad Duke ha provocado que la institución haya lanzado una queja pública.

Para aquellos que no hayan visto el episodio, toca avisar, porque se vienen SPOILERS del sexto capítulo de la tercera tanda de The White Lotus.

Titulado Negaciones, al inicio del episodio, puede verse que Timothy Ratliff decide terminar con su vida. Lo hace pegándose un tiro en la cabeza en su habitación de hotel. Justo después, su esposa, Victoria (Parker Posey), y su hija Piper (Sarah Catherine Hook), descubren el cadáver y se quedan completamente horrorizadas.

Para alivio del público, esto no sucede de verdad, dado que se trata sólo de una posibilidad que tiene en mente el propio Timothy y que el episodio muestra. Lo cierto el patriarca de los Ratliff lleva todas las vacaciones buscando la manera de evitar que su familia sepa que la policía lo está investigando por corrupción.

Y es que Timothy sabe que cuando las vacaciones en Tailandia finalicen, será detenido por el FBI, dado su papel en estos negocios fraudulentos. Dado que se siente acorralado, se está viendo cómo su angustia ha ido aumentando, hasta el punto de robarles los ansiolíticos a su señora. De ahí, que baraje la opción del suicidio para evitar la desgracia de la familia.

Jason Isaacs en una escena del sexto episodio de la tercera temporada de 'The White Lotus'.

El escándalo ha venido porque el personaje fantaseaba con quitarse la vida mientras llevaba una camiseta con el logo de la Universidad Duke. Esto ha desatado una fuerte indignación en el centro de estudios superiores y ha emitido un comunicado denunciando la utilización de su marca para un momento tan turbio.

“The White Lotus no sólo usa nuestro emblema sin permiso, sino que, en nuestra opinión, lo utiliza en imágenes que resultan preocupantes y que no reflejan nuestros valores ni nuestra identidad. Es demasiado, han ido demasiado lejos”, ha declarado Frank Tramble, vicepresidente de comunicaciones, marketing y asuntos públicos de la universidad, en un comunicado.

Jason Isaacs en una escena del sexto episodio de la tercera temporada de 'The White Lotus'.

“El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los campus universitarios. Dado que las imágenes de la serie se comparten ampliamente en redes sociales, están usando nuestra marca para promover la concienciación sobre la salud mental y recordar a la gente que hay ayuda a su alcance”, manifiesta.

“[La Universidad] Duke valora la expresión artística y la narración creativa. Sin embargo, que haya personajes llevando ropa que visiblemente tiene marcas registradas a nivel federal por parte de Duke genera confusión y sugiere erróneamente un respaldo o una afiliación que no hay como tal”, concluye.

Una controversia más para una temporada que no está dejando indiferente a nadie. Se une a la polémica causada por la escena incestuosa entre los hermanos Ratliff, Saxon (Patrick Schwarzenegger) y Lochlan (Sam Nivola) durante una secuencia íntima o el debate generado sobre si Jason Isaacs usó una prótesis o no en una de sus escenas y la respuesta que dio a ello.

Quedan dos capítulos más para cerrar este particular viaje a Tailandia y en el que puede pasar de todo. Este 30 de marzo, se estrena el séptimo episodio, cuyo título es de lo más revelador: Instintos asesinos.