Si te gusta ‘La sociedad de la nieve’, esta serie es la sustituta perfecta: un éxito en EE.UU. y estrena nueva temporada

El fenómeno de masas de La sociedad de la nieve fue innegable. La película de J.A. Bayona sobre el accidente aéreo ocurrido en los Andes en 1972 logró convertirse en una de las más vistas de Netflix.

Ya sea por su espectacularidad visual, por la humanidad de sus personajes o por lo impactante de su historia, el film logró calar con el público tanto español como internacional. Además, más allá de los 150 millones de espectadores en la plataforma, la película consiguió que cerca de medio millón de personas acudieran a verla a los cines españoles.

Si te conmovió esta espectacular película y te apetece vivir otra historia que logre atraparte de la misma manera, debes apuntar este otro título. Sin embargo, para disfrutar de esta serie solo podrás hacerlo a través de Movistar+.

La serie que 'lo petó' en EE.UU.

Estamos hablando de Yellowjackets. Esta serie de la cadena de televisión americana Showtime logró ser todo un éxito en su lanzamiento en 2021 convirtiéndose en una de las series más vistas de la televisión en Estados Unidos.

Yellowjackets sigue a Misty, Natalie, Taissa y Shauna, cuatro integrantes de un equipo de fútbol femenino que, en su etapa de instituto, lograron sobrevivir a un accidente de avión en mitad de la nada, y solo ellas saben lo que ocurrió allí. A diferencia de la película de Bayona, los acontecimientos de Yellowjackets son ficticios.

La serie se desarrolla en dos líneas temporales. Por un lado cuenta el pasado de las cuatro protagonistas, mostrando lo ocurrido a las jóvenes y al resto de las integrantes de su equipo de fútbol durante el accidente en 1996. Mientras, en el presente, la serie salta temporalmente 25 años para mostrar cómo afectó ese desconocido pasado a sus vidas adultas.

Yellowjackets, al igual que La Sociedad de la Nieve, lleva al límite el instinto de supervivencia de sus protagonistas, mostrando sus dificultades que enfrentan al adaptarse a una vida salvaje muy lejos de su hogar. No obstante, la serie se enfoca en unos personajes femeninos, lo que le permite explorar con mayor profundidad las emociones, el crecimiento adolescente y naturaleza humana de las supervivientes.

Christina Ricci es una de las protagonistas de 'Yellowjackets'.

La serie fue creada por el dúo de guionistas Ashley Lyle y Bart Nickerson. Ambos ya habían trabajado en otras exitosas series como The Originals, Narcos o su spin-off Narcos: Mexico.

Además, en el caso de su reparto juvenil, Yellowjackets ha sido una cuna de talentos: Ella Purnell (Fallout), Sophie Thatcher (Hereje), Jasmin Savoy Brown (Scream), y Sophie Nélisse (La ladrona de libros). Mientras que, para su reparto adulto, trae a caras conocidas como Melanie Lynskey (The Last of Us), Juliette Lewis (Asesinos natos) o Christina Ricci (La familia Addams).

Desde su lanzamiento, Yellowjackets ha logrado convertirse en un éxito rotundo en la televisión estadounidense, cosechando una aprobación del 95% en el portal de críticas Rotten Tomatoes.

Uno de los críticos de dicho portal la describía como "una extraña mezcla de horror implacable, misterio cargado de teorías y comedia de personajes punzantes. Es tan hábil para hacerte gritar de miedo como para hacerte gritar de risa, y luego te permite cuestionar qué es lo que realmente los divide”.

Todos los episodios de sus dos primeras temporadas están disponibles en Movistar+. Además, su tercera temporada ya está en emisión en EE.UU. mientras que sus nuevos episodios se estrenarán cada miércoles a partir del 26 de febrero.