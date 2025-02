Biel Antón: "Están comparando la nueva 'FoQ' con 'Élite' sin haberla visto. Es como si lo hiciésemos con 'Titanic'"

La reapertura del Instituto Zurbarán parece haber sido un éxito absoluto. El primer episodio de Física o Química: La nueva generación se ha convertido en el estreno de ficción original más visto de Atresplayer en los últimos dos años, si bien desconocemos datos exactos. Su éxito ha radicado especialmente entre el público joven, logrando evocar al éxito que tuvo la ficción original. “Hemos hecho esta versión con mucho amor, cariño y entusiasmo”, defiende Biel Antón.

Es este domingo 23 de febrero cuando desembarca el segundo episodio de la serie. Y parte de su triunfo es su reparto. Con Kiko Bena y Rocío Velayos provenientes del taquillazo juvenil Menudas piezas, la ficción cuenta también con María Bernardeau, hija de Ana Duato y hermana de Miguel Bernardeau, en su plantel. Otro de los rostros más seguidos es del Biel Antón.

Con más de 230.400 seguidores en TikTok y casi 30.000 en Instagram, Antón se mete en la piel de Pelayo, considerado uno de los alumnos privilegiados del Zurbarán. La serie comienza mostrando que forma pareja con otra de las estudiantes más populares del instituto, Carlota (Bernardeau), quienes forman una de las duplas más envidiadas de clase.

“No sabemos cómo el público va a recibir el resultado final. Lo único que puedo decir que nosotros lo hemos dado todo. Esperamos el feedback de los fans tanto para lo bueno como para lo malo. Ojalá estemos a la altura y les guste a los seguidores. Evidentemente, habrá opiniones de todo tipo, pero tenemos la esperanza de que la mayoría sean comentarios positivos”, comenta el actor en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER.

“Confieso que siento algo de presión. Al final, es un proyecto en el que se han presentado muchos candidatos. Para varios de nosotros es nuestro primer o segundo trabajo. Nos puede pillar muy grande, pero nos sentimos muy acompañados. Hemos hecho una piña increíble y estamos teniendo el apoyo de nuestros seres queridos. Nos estamos mentalizando para cualquier cosa que pueda venir”, resalta Kiko Bena, quien interpreta a Koldo en la ficción.

Biel Antón y Carla Domínguez en 'Física o Química: La nueva generación'. Atresmedia

Ni Biel Antón ni Kiko Bena son ajenos a las comparaciones que pueden surgir tanto con la FoQ original como con títulos similares como Élite. Dado el alto contenido subido de tono y el planteamiento de temas juveniles actuales, han surgido voces que señalan a la ficción Netflix como influencia de este proyecto.

“Es como cuando estás con un profesor te está dando una asignatura. De repente, se tiene que dar de baja y entra otro de sustituto que con el que debes continuar estudiando. Serán dos maneras distintas de recibir una clase, pero no hace falta compararlas. Lo único que pido es que nos den una oportunidad a nosotros y a la ficción. Después, cada uno es libre de opinar”, manifiesta Bena.

"Lo único que pido es que nos den una oportunidad a nosotros y a la ficción. Después, cada uno es libre de opinar" Kiko Bena, Koldo en 'Física o Química: La nueva generación'

“Todo es cuestión de tener perspectiva y distintos puntos de vista. Están comparando a esta FoQ con Élite sin ni siquiera haberla visto [haciendo referencia sólo a los avances compartidos por Atresmedia]. Es como si lo hiciésemos con Titanic. Lo peor es que hay gente que no sólo nos equipara, sino que lo afirma rotundamente. Esto no sólo es erróneo, sino hasta difamatorio. La opinión es subjetiva, cierto, pero es complicado hablar de un producto que todavía no se ha visto del todo. Una vez se emita la serie, es cuando se puede juzgar de verdad”, afirma rotundo Antón.

No sólo los actores son conscientes de las comparaciones, también revelan que surgió el debate entre el equipo de si ver la serie original o ignorarla. El motivo es que, realmente, no hay tramas que se enlacen entre ficciones, compartiendo solamente el escenario, que es el Instituto Zurbarán.

Biel Antón y María Bernardeau en una escena de 'FoQ: La nueva generación'. Atresmedia

“Estuvo ese debate. Había gente que no quería, porque les condicionaba, y otra que sí, para documentarse. Fue una decisión personal y subjetiva. En mi caso, opté por verme la ficción original entera, sólo me quedó pendiente El reencuentro”, confiesa Antón. Por otro lado, los intérpretes valoran muy positivamente que haya surgido la figura del coordinador de intimidad, algo que no existía cuando se produjo la primera FoQ.

“Se ha comenzado a implementar en España, aunque surgió en Estados Unidos. Para nosotros, ha sido clave. Sólo el rodar sexo en ficción es complicado. El sexo no tiene por qué ser magnífico ni increíble delante de la pantalla. Hay secuencias en las que hay que mostrar que el sexo es también doloroso, incómodo o violento. Los coordinadores de intimidad están también para que nos sintamos seguros si grabamos ese tipo de escenas. Por eso, creo que son imprescindibles”, afirma Bena.

"Había gente que no quería ver la ‘FoQ’ original, porque les condicionaba, y otra que sí, para documentarse" Biel Antón, Pelayo en 'Física o Química: La nueva generación'

Algo que han señalado los creadores de FoQ: La nueva generación en varias declaraciones es que habrá tramas nuevas que estarán acorde a la juventud actual. “Sabemos que pueden no convencer a cierto público. Pero bueno, al fin y al cabo, para gustos, colores”, reconoce Antón.

Física o Química: La nueva generación está protagonizada por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky. El reparto de los jóvenes alumnos se completa con Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés. Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar dan vida a los profesores del colegio Zurbarán. Creada por Carlos García Miranda. Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia TV.