La 1, Antena 3 y laSexta se reparten las audiencias del 3 de enero por la cobertura especial del ataque de EEUU a Venezuela

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro y su esposa, los cuales están actualmente en una cárcel de Brooklyn donde serán juzgados por “narcoterrorismo”. Su cobertura especial informativa ha dominado las audiencias, con La 1, Antena 3 y laSexta repartiéndose las audiencias.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, lo más visto del sábado 3 de enero ha sido la primera edición de Antena 3 Noticia Fin de Semana, con un 24% de cuota y 2.377.000 espectadores de media.

Se trata de la mejor cifra del informativo de la principal cadena de Atresmedia desde febrero de 2024. La edición de la noche también obtiene el liderazgo, con un 14,1% de share y 1.628.000 espectadores. El boletín previo al informativo, emitido a las 11:01 horas, tuvo un 11%.

Las buenas noticias para la compañía ubicada en San Sebastián de los Reyes siguen con laSexta. Sus noticieros han registrado máximos de temporada. La edición de sobremesa ha registrado un 9,8% de share y la edición de noche un 9% de cuota.

A esas cifras se añadieron el buen rendimiento de los especiales de Al Rojo Vivo, con un 7,1% de share, y de laSexta Xplica, que firmó un 9,5% de cuota y 875.000 seguidores, su mejor dígito de temporada.

🥇 LO + VISTO del día en TV, marcado por la información, fue @A3Noticias al firmar un 24% de share y 2.377.000 espectadores



🌟 La primera edición de A3Noticias con Matías Prats superó en más de 5 puntos a la segunda opción de su franja. BRAVO!!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QLvlZF4XPF — Dos30' (@Dos30TV) January 4, 2026

No obstante, el dato global de mejor rendimiento se lo lleva La 1. Dada su vocación de servicio público, RTVE optó por llevar la cobertura especial del Canal 24 horas, el primero en hacerse eco de lo sucedido, llevando los boletines presentados por Igor Gómez y Olga Lambea a La 1, en retransmisión simultánea.

A lo largo de la mañana, promediaron un 28% de cuota y 689.000 televidentes. Cifra que asciende al 33,8% de share si se suman los datos del Canal 24 horas. Un breve boletín con Marc Sala y Lourdes Maldonado, antes de la emisión oficial, promedió un 20,1% de cuota y 1.320.000 seguidores.

La cadena pública sí que se quedó segunda en lo referente a sus informativos. Telediario 1 firmó un 19,1% de share y 1.885.000 espectadores, quedándose a muy larga distancia del noticiero de Antena 3. La edición de la noche obtuvo un 13,3% de cuota y 1.471.000 televidentes, también quedándose por detrás del informativo de Atresmedia.

La 1 sí que se hizo con la tarde con su cobertura especial, al obtener un 14,5% de share y 1.414.000 seguidores, dejando a Antena 3 como la segunda opción con un 11,2% de cuota y 1.096.000 televidentes. Telecinco se quedó en tercer lugar con un 9% de share y 873.000 seguidores. laSexta obtuvo un 6,6% de share y 637.000 espectadores.

La información también dominó la parrilla de @La1_tve ayer



🗞️ TD1 se hace con el 19.1% de share y 1.885.000 espectadores



🗞️ TD2 logra un 13.3% de cuota y 1.471.000 espectadores



🗞️ El especial informativo (15:53 a 20:30) consigue un 14.5% de share#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/AmWm79wvnW — Dos30' (@Dos30TV) January 4, 2026

Respecto a la comparecencia de Trump, La 1 también lideró con un 16,8% de share. Antena obtuvo un 11%, mientras que Telecinco se quedó con un 8,7% y laSexta con un 7,1%.

En medio de la cobertura especial, Fiesta, que estuvo pendiente de la última hora, firmó un 8,6% de cuota y 835.000 espectadores. El prime time le dio el liderazgo a la reposición de La ruleta de la suerte noche, con un 9,9% de share y 1.097.000 seguidores.

Dada su amplia cobertura por la mañana y la tarde, que impulsaron notablemente sus cifras, La 1 se alzó con el liderazgo de la jornada, con un 14,7% de cuota de pantalla. Antena 3, gracias también a su absoluto liderazgo en sus informativos, se quedó con la segunda plaza con un 10,6% de share.

La actualidad le ha dado el impulso a laSexta, que le hace un sorpasso a Telecinco y se ha quedado con la medalla de bronce, al tener un 7,3% de share. La cadena de Mediaset se conforma con la cuarta plaza con un 6,7%, siendo sus formatos de actualidad sobre el ataque (Informativos Telecinco y Fiesta) los que mejor rendimiento tuvieron. Cuatro quedó en quinto lugar con un 5,4% de share.