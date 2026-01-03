El 'campanazo' en audiencia de Cuatro en diciembre: las claves de su 'sorpasso' a laSexta después de 53 meses

Los presentadores Nacho Abad, Iker Jiménez y Risto Mejide en un montaje de BLUPER.

Los récords y las hegemonías están para romperlos, y eso es lo que ha ocurrido en diciembre con Cuatro y laSexta.

El segundo canal de Mediaset ha sorpassado al de Atresmedia después de 53 meses. Es decir, Cuatro no ganaba a su rival más directo desde junio de 2021.

Este es el titular más llamativo que nos dejan las audiencias de diciembre, que certifican el dominio aplastante de Antena 3 durante todo el 2025 al ganar los 12 meses. Con un 12,8% de share, suma ya 17 meses consecutivos como la opción preferida por los españoles.

A seis décimas se queda La 1 (12,2%), que sigue en racha al conseguir su mejor mes de diciembre desde 2022. La pública se nutre especialmente de los excelentes resultados de la programación navideña.

El tercer puesto es para Telecinco (8,4%), que cierra el año con el peor diciembre de toda su historia, tras el batacazo en audiencia de GH 20. A la cadena tan solo le salvó La isla de las tentaciones.

Una final ajustada

Pero volvamos a la batalla entre los canales de segunda generación. La pelea se ha resuelto por sólo una décima, después de que Cuatro firmara un 5,9% por el 5,8% de laSexta. El final ha sido tan ajustado, que ambas cadenas llegaban prácticamente empatadas al día 31.

La victoria se ha cimentado en prime time. Aquí, Cuatro firma un 5,9%, siete décimas más que laSexta. Esto no es algo nuevo, pues se ha repetido durante todos los meses a lo largo del año.

Mediaset también puede presumir de que Cuatro se impone en target comercial en la franja de máxima audiencia (6,3% frente al 5,3%). Casi otro punto de ventaja es el que hay entre ambas cadenas en el público más joven: Cuatro registra un 5,3% en este target frente al 4,4% de laSexta.

Si Cuatro rinde bien en prime time, es gracias a la programación que ha construido, siempre impulsado por First Dates.

Iker Jiménez ha analizado, junto a su equipo de colaboradores, los escándalos que sacuden al PSOE.

Horizonte ha logrado en diciembre su mejor dato de la temporada, tanto en share (11,3%) como en espectadores (683.000). Iker Jiménez también continúa rindiendo bien con Cuarto Milenio, que se mantiene con un 7% la noche de los domingos.

Código 10, por su parte, firma récord del curso en espectadores, con 427.000.

Cuatro también supera a laSexta en la franja vespertina. En la sobremesa gana por medio punto (6% frente al 5,5%) gracias a Todo es mentira. El programa que capitanea Risto Mejide alcanza su mejor dato de temporada (6,6% y 544.000 espectadores).

Lo sabe no lo sabe, el concurso de Xuso Jones, también se apunta un tanto al firmar récord histórico mensual tanto en cuota (5,5%) como en espectadores.

"Llegan nuevos tiempos"

La guinda, por último, la pone En boca de todos. El magacín de actualidad que presenta Nacho Abad se consolida en la mañana al cerrar diciembre con un 6,7%, su segundo mejor resultado.

El sorpasso de Cuatro a laSexta no se extrapola en el terreno informativo.

Cuatro gana a La Sexta en diciembre. Llegan nuevos tiempos. Felicidades a todos los compañeros! pic.twitter.com/8UbRNG6wWn — Nacho Abad 🇺🇦 (@Nacho_Abad) January 2, 2026

laSexta Noticias superan holgadamente a Noticias Cuatro. En diciembre, los noticieros del canal verde han promediado un 7,1% y 609.000 espectadores por el 6,2% y 507.000 seguidores de la cadena roja.

Este triunfo tiene el matiz de que diciembre es un mes en el que los datos de audiencia están condicionados por la Navidad. Los hábitos de consumo cambian coincidiendo con las fiestas. De hecho, todas las generalistas, a excepción de La 2 (sube dos décimas) bajan.

No obstante, no deja de ser reseñable, y quizás sea la primera piedra a un nuevo ciclo, tal y como ha señalado este mismo viernes Nacho Abad en X. "Llegan nuevos tiempos", se ha aventurado a decir, eufórico, tras la victoria de Cuatro a laSexta.