'Mujer' lidera las audiencias en la noche de las elecciones madrileñas

Los comicios madrileños del 4-M centraron la programación de este martes por la noche. Los grupos de comunicación siguieron de cerca el recuento de votos con diversos programas especiales, si bien, algunos formatos como Supervivientes o la serie Mujer se mantuvieron en su franja habitual.

En ese sentido, Mujer, en Antena 3, fue lo más visto de la noche, al firmar un 14,5% de cuota con 2.043.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. A continuación, el especial elecciones en el late night se queda con el 11,6% de cuota con 872.000 espectadores.

En Telecinco se emitió un martes más Tierra de Nadie, que en su cuarta entrega logra un 12,8% de cuota con 2.285.000 espectadores. En su paso a Cuatro, el programa de Carlos Sobera se queda con el 14,4% de cuota con 1.479.000 espectadores.

El hueco del reality en Telecinco lo ocupó una nueva entrega de Love is in the air, que en esta ocasión logra el 9,5% de cuota con 975.000 espectadores.

El Especial 4 M de Televisión Española tuvo una media de un 6,9% y 1.058.000 espectadores en sus cuatro horas de duración. Su parte más vista fue la de los resultados, cuando superó los 1,2 millones y el 7,3%. Mejor le fue a laSexta con el especial de Al rojo vivo. Firma un 11,1% de cuota con 1.921.000 espectadores.

Del resto de la jornada hay que destacar la emisión del último episodio de Acacias 34, que dijo adiós ante el 7,9% de cuota con 707.000 espectadores. El Hormiguero, que recibió a Carlos Latre, fue el programa no informativo más visto del día, con 2.858.000 espectadores de media y el 15,9% de share. Lo más visto de la jornada fue el avance de Antena 3 Noticias emitido a las 22.45, que tuvo una media de 3.375.000 espectadores y un 18,8%. El informativo más visto, por otro lado, fue Antena 3 Noticias 2, con un 17,8% y 2.802.000 espectadores.

