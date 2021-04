'El precio justo' marca mínimo ante un 'Pasapalabra' que es lo más visto del martes

El precio justo no termina de enganchar a la audiencia. El programa de Carlos Sobera no ha entrado con muy bien pie en la franja de la tarde, y poco a poco va perdiendo audiencias, hasta bajar ayer por primera vez del millón y medio de espectadores. Barlovento Comunicación, El precio justo, en Telecinco, bajaba hasta el 11,2% de cuota con 1.490.000 espectadores. Su principal competidor es otro concurso, Pasapalabra, que fue lo más visto de la jornada, con un 25,9% y 3.329.000 espectadores. A continuación, Antena 3 Noticias 2, con un 19,4% y 3.048.000 espectadores, se convierte en el informativo más seguido. Según los datos de Kantar ofrecidos poren Telecinco, bajaba hasta elSu principal competidor es otro concurso,, que fue lo más visto de la jornada, con unA continuación,con unse convierte en el informativo más seguido. Lo + VISTO DEL DÍA es @PasapalabraA3 de @antena3com con 3.329.000 espectadores de media y el 25.9% de share.



Por otro lado, el duelo de las series turcas en la noche del martes sigue teniendo una clara favorita. Y es que la audiencia se decantó por Antena 3 en el horario de máxima audiencia, mientras que Telecinco continúa en un momento delicado.

Así, Mujer anotaba anoche un 16,7% de cuota con 2.171.000 espectadores, lo que supone una pequeña subida en miles respecto a la pasada semana. Por su parte, en Telecinco, Love is in the air también tiene una ligera mejora y se queda con una media del 9,3% con 977.000 espectadores.

En La 1, MasterChef prácticamente clava los datos de la semana anterior. El programa, que despidió a Alex de sus cocinas, logra un 15% de cuota con 1.672.000 espectadores.

En La 2, el programa Rutas bizarras, con Marta Hazas y Xosé A. Touriñán, baja al un 2,6% de cuota de pantalla y fue seguido por 449.000 espectadores. A continuación, Un país para reírlo, se queda con un 2,6% de cuota de pantalla con 382.000 espectadores. En esta ocasión, Goyo Jiménez se trasladó hasta Catalunya para hacer el programa.

En la franja del access, El Hormiguero dominó con la visita de José Coronado y Mario Casas, que logra un 15,3% y 2,6 millones espectadores. En Telecinco, mientras, En tierra de nadie de Supervivientes logra un 12,7% de cuota con 2.221.000 espectadores. Al pasar a Cuatro, el debate del reality extremo calca los datos de la semana anterior y se queda con un 13,1% y 1.356.000 espectadores.