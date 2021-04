'Mujer', imbatible: puede con el peor estreno de 'MasterChef' y con 'Tierra de nadie'

Este martes se encendió el fuego de las cocinas de MasterChef 9. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz eligieron a los 15 aspirantes que se convertirían en concursantes de la edición, entre medio centenar de candidatos. Entre ellos destacan nombres como el de José María, que enamoró a las redes sociales con su historia personal.

El estreno de MasterChef congregó al 15% de la cuota de pantalla con 1.574.000 espectadores; duplica el dato de La 1, pero supone su peor estreno histórico, el único que noo ha alcanzado los dos millones de espectadores. En la anterior edición, el primer programa anotó un 14% y 2.799.000 en el previo, y un 20% y 2.658.000 en el programa en sí.

En el duelo de las series turcas, Antena 3 volvió a dominar con comodidad sobre Telecinco, en la línea de las últimas semanas. Y es que Mujer anotaba un 16,2% de cuota con 2.082.000 espectadores, lo que le permite ser el líder de su franja de emisión. Por su parte, en Telecinco, Love is in the air tuvo una media del 10,5% con 1.109.000 espectadores.

Rescatando el concepto de televisión transversal, antes de Love is in the air se emitió Tierra de nadie, que en Telecinco logra 2.433.000 espectadores de audiencia media y un 13,8% de cuota. En su traspaso a Cuatro, el prograba bajó hasta el 11,9% con 1.250.000 espectadores.

En La 2, el segundo programa de Rutas bizarras, con Marta Hazas y Xosé A. Touriñán, bajó hasta un un 2,7% de share y fue seguido por 372.000 espectadores. A continuación, Un país para reírlo, con Goyo Jiménez, llega hasta el 3% de cuota de pantalla con 450.000 espectadores.

En la línea de días anteriores, lo más visto de la jornada fue Antena 3 Noticias 2, con un 20,4% de cuota y 3.226.000 espectadores. Pasapalabra, que renovaba sus invitados, se convertía por otro lado en el espacio no informativo más visto, con 3.137.000 espectadores y un 24,3%.