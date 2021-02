‘Maestros de la costura’ anota récord de audiencia en su noche más polémica

Este lunes Telecinco decidía aparcar la emisión de su serie turca Love is in the air para ofrecer en horario de máxima audiencia una nueva entrega de El Debate de las tentaciones. Un movimiento con el que la cadena intentaba hacer sombra a la serie Mujer, de Antena 3, aunque sin mucho éxito.

Y es que Mujer lideró su franja de emisión en la noche del lunes 15 de febrero, con una media del 17,7% de cuota y 2.289.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

#Audiencias I#Mujer15Feb continúa sin rival y como lo más visto en la noche del lunes



LÍDER absoluta con 2.289.000 seguidores y el 17,7%, a +3,2 puntos de la siguiente opción en su franja



La serie de @antena3com es vista en algún momento anoche por cerca de 4,5 M de personas pic.twitter.com/9pNhvucNhX — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 16, 2021

Por su parte, El Debate de las Tentaciones logra un 16,3% de cuota con 1.608.000 espectadores, lo que supone una bajada respecto al 17,6% de share con 1.683.000 espectadores de la semana anterior. En coincidencia con Mujer Antena 3 marca un 17,7% y 2.275.000 espectadores, y Telecinco un 14,5% y 1.859.000.

En la primera parte del Debate, la Express, el reality logra un 12,2% y 2.201.000 espectadores, unos datos algo mejores que lo que obtenía Love is in the air. Su principal competidor, El Hormiguero, recibía la youtuber The Grefg como invitado, y anotaba el sexto mejor programa de la temporada con un 18,5% de cuota y 3.365.000 espectadores.

En La 1, Maestros de la costura continúa levantando cabeza poco a poco. En su cuarto programa, en el que despidió (no sin polémica en redes) a Nani y Ancor de los talleres, firma un 11,1% de cuota con 1.389.000 espectadores.

Ayer @MaestrosCostura de @La1_tve fue visto en algún momento por 3.189.000 personas.



El programa de @ShineIberia registra MÁXIMO de temporada con el 11.1% de cuota de pantalla y 1.389.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/eRJ9n6o7np — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 16, 2021

La oferta de las cadenas generalistas la completaba el cine. En laSexta se emitió la cinta Promesa, con Christian Bale, que hizo unas audiencias del 5,6% y 677.000 espectadores. En Cuatro, Bruce Willis encabezaba Testigo Protegido, que logra un 5,5% y 689.000 seguidores. En la 2, el clásico James Bond contra GoldFinger, con Sean Connery como el agente 007, se queda con un 5,4% y 888.000 espectadores.

Del resto de la jornada destaca Pasapalabra como lo más visto de la televisión. El concurso presentado por Roberto Leal alcanza un 23,8% de cuota con 3.572.000 espectadores. El informativo más visto es Antena 3 Noticias 2, con un 20,3% de share y 3.561.000 espectadores de audiencia media.

Además, ¡Ahora caigo! estrenó su nueva mecánica y logró unas audiencias de 1.420.000 espectadores y un 13%, lo que le permite alcanzar su emisión más vista en un año y su mejor cuota desde marzo de 2020.