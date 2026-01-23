Ya es oficial: Star Wars presenta su nueva y revolucionaria serie con un villano desaparecido desde hace 8 años

Star Wars presenta su nueva y revolucionaria serie: y recupera al villano más querido de la saga 8 años después

La franquicia de Star Wars está preparando su regreso a los cines mientras atraviesa por una fase de transición: con la salida de Kathleen Kennedy como presidenta de Lucasfilm y el relevo de Dave Filoni para tomar las riendas del imaginario de George Lucas en el audiovisual.

Mientras esperamos que las aventuras de Rey Skywalker y compañía prosigan en la gran pantalla, Star Wars recupera a uno de sus villanos más míticos y queridos para protagonizar su propia serie de animación. Tras ocho años desaparecido, Darth Maul regresa para embarcarse en una aventura oscura y repleta de acción.

El Lord Sith, visto por última vez en live-action en 'Han Solo' y en animación en 'Star Wars Rebels', se convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia tras su debut en 'La amenaza fantasma', y ahora por fin tendrá su serie en Disney+.

Tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras

Darth Maul vuelve a Star Wars

Bautizada como 'Star Wars: Maul - Señor de las sombras', la serie nos traslada un año después de las Guerras Clon y la Orden 66, con el Imperio alzándose sobre la galaxia. Maul reaparece perdido en ese extraño entorno para liderar las facciones del hampa, conspirando para reconstruir su sindicato criminal y entrenar a un nuevo aprendiz en un planeta no tocado por el Imperio Galáctico.

Escrita, dirigida y protagonizada por el mismo Sam Witwer, quien presta su voz a Darth Maul una vez más, la ficción se postula como una imprescindible para este 2026 y como una de las más importantes para el personaje, puesto que muestra una parte inédita de su historia permitiendo a los espectadores ver cómo vivió ese cambio de paradigma galáctico.

'Star Wars: Maul - Señor de las sombras' se estrena el 6 de abril en Disney+ y tiene todas las papeletas para ser un verdadero éxito, y es que su revolucionaria animación no ha dejado indiferente a nadie: Lucasfilm ha querido saltar a otro nivel con este proyecto y parece que lo ha conseguido.

"Realmente llevamos la iniciativa a otro nivel al volver a las formas prácticas de capturar pinceladas, pintándolas sobre vidrio, fotografiándolas y colocándoles estratégicamente en las escenas", explican desde Lucasfilm sobre la animación de la serie.

"También queríamos que la mecánica corporal y facial de la animación fuera más fluida que en nuestros trabajos anteriores y [todos] trabajaron en estrecha colaboración para mejorar las actuaciones de nuestros personajes principales."