Netflix, sin piedad: la plataforma fulmina una prometedora serie con una estrella de 'Juego de Tronos'

Netflix acaba de cancelar una de sus series más prometedoras: 'Los abandonados', protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, se despide del streaming con una única temporada tras haber pasado desapercibida entre los espectadores.

Aunque el western de Otto Bathurst y Stephen Surjik haya lucido unos valores de producción envidiables, la gigante roja no ha dudado en sacar la tijera, y es que la compañía de Ted Sarandos no suele dar segundas oportunidades a series que no cumplen con los mínimos de audiencia requeridos por el servicio.

Desde los inicios de su desarrollo, 'Los abandonados' estuvo rodeada de problemas: con recortes en su número de episodios, rodaje de escenas adicionales para darle mayor sentido a la historia y unas malas críticas que, desde luego, no ayudaron en absoluto a que el público le diera una oportunidad al proyecto.

Lo más curioso de todo es que 'Los abandonados' prometía ser la nueva 'Yellowstone' de Netflix, y contaba con todos los ingredientes para poder conseguirlo: un reparto de lujo, una buena historia y una ambientación impecable.

Sin embargo, a veces las cosas se tuercen y, lamentablemente, Netflix está ahora mismo recortando todo lo que puede para centrar todos sus recursos en la compra de Warner Bros. Discovery y en su alianza con MAPPA, el estudio de animación japonés a cargo de animes tan relevantes como 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen'.

Pese a su cancelación, es un western muy potente que merece un visionado. 'Los abandonados' nos traslada a la Oregón de 1850 y presenta a un grupo de diferentes familias que viven plácidamente del trabajo de sus tierras, pero su tranquilidad acaba cuando una fuerza económica corrupta y de gran poder codicia su territorio.

Es entonces cuando los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto, reorganizándose en una especie de tribu común dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.