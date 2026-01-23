'Dragon Ball' anuncia su futuro sin Akira Toriyama con el mayor evento de su historia: y puede cambiarlo todo

'Dragon Ball' anuncia su futuro sin Akira Toriyama con un colosal evento que puede cambiarlo todo

La franquicia de 'Dragon Ball' está a punto de celebrar uno de sus mayores acontecimientos: el evento 'Dragon Ball Genkidama Matsuri', la gran celebración del 40.º aniversario de esta exitosa obra.

El acontecimiento en cuestión, que se celebrará el 25 de enero en Japón con una retransmisión en vivo para todo el mundo, desvelará el futuro de la saga sin Akira Toriyama realizando importantes anuncios, y se espera que uno de ellos esté relacionado con el anime.

Con el manga de 'Dragon Ball Super' paralizado y el anime a la espera de continuar tras el final de 'Dragon Ball Daima', los seguidores de las aventuras de Goku esperan como agua de mayo saber cuál será el siguiente paso de esta importante serie, y pronto saldremos de dudas.

'Dragon Ball' desvelará su futuro el 25 de enero.

El futuro de 'Dragon Ball' ya está aquí

'Dragon Ball Genkidama Matsuri' dará su pistoletazo de salida este fin de semana con una gala que durará 8 horas, contando con la presencia de estrellas y celebridades como Masako Nozawa, la actriz que presta su voz a Goku, y Akio Iyoku, presidente de Capsule Corporation Tokyo.

Si bien es cierto que gran parte del acontecimiento estará centrado en el ámbito de los videojuegos, con una supuesta nueva entrega sobre la mesa, se espera que el plato fuerte y gran sorpresa de la noche sea el anuncio de un nuevo anime para streaming.

Aunque no hay nada oficial por ahora, rumores recientes y comentarios del propio Kazuhiko Torishima, antiguo editor de Akira Toriyama, señalan que Toei Animation estaría trabajando en otra película para devolver a 'Dragon Ball' a la gran pantalla, pero también hay teorías que giran en torno al regreso de 'Dragon Ball Super' con una nueva temporada del arco de Moro.

Por ahora son todo suposiciones, pero teniendo en cuenta que Toei Animation va a retransmitir el evento, está claro que aquí hay gato encerrado y que seguramente tendremos alguna novedad relacionada con el ámbito televisivo y cinematográfico de la franquicia.

'Dragon Ball Genkidama Matsuri' podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de la mencionada Toei y el evento arrancará a las 02:00 AM CET y finalizará a las 10:00 AM CET en España.