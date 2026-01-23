Adiós al reinado de 'Solo Leveling': su mayor rival ya tiene anime y confirma estreno para este mismo 2026

'Solo Leveling' se está quedando atrás. Tras convertirse en el anime más visto de la historia de Crunchyroll y arrasar en los circuitos de premios, la producción de A-1 Pictures continúa en pausa con su esperada tercera temporada en el aire.

Entre tanto, la competencia aprieta y no da un respiro a la obra de Chugong: 'Tomb Raider King', el anime gemelo de 'Solo Leveling', confirma su estreno para julio de 2026 y puede convertirse en una de las mayores producciones del año dentro de la animación japonesa.

STUDIO EEK, el estudio detrás de este nuevo anime de acción con un protagonista que recuerda muchísimo a Sung Jinwoo, ha compartido un primer tráiler de 'Tomb Raider King' y sus intenciones son claras: quieren un éxito instantáneo y van a repetir la fórmula de su mayor rival.

Tráiler de 'Tomb Raider King'

'Tomb Raider King' busca devorar a 'Solo Leveling'

La trama de 'Tomb Raider King' nos presenta Seo Joo-Heon, un experto en saqueo de tumbas que, tras ser traicionado y asesinado en el año 2025, viaja 15 años al pasado, justo antes de que aparecieran las misteriosas "Tumbas de Dios" que otorgan poderes sobrenaturales a sus reliquias.

Armado con su conocimiento del futuro, su objetivo es robar todas las reliquias y convertirse en el "Rey Saqueador" para vengarse de quienes lo traicionaron y dominar el mundo.

Los parecidos con 'Solo Leveling' son más que evidentes: desde el aspecto del protagonista, hasta el tipo de animación e incluso la temática, con un personaje principal resucitando con un nuevo poder.

No obstante, 'Tomb Raider King' juega con una carta a su favor, y es que parece que Sung Jinwoo no volverá este 2026 y eso puede hacer que los seguidores de la obra de Chugong encuentren su refugio aquí. Ahora queda por ver cómo recibe el público la producción y si, con el tiempo, es capaz de mantenerse en primera línea.

Si todo marcha según lo previsto, el anime debutará en streaming en julio de 2026. Todavía no se ha confirmado plataforma para España, pero suponemos que llegará a Crunchyroll, si es que Netflix no se hace con ella antes para tener su propia 'Solo Leveling'.