Al son de 'La Internacional' y animando a manifestarse en contra del fascismo: así se despidió Marc Giró de TVE

Este martes, 20 de enero, La 1 emitió la última entrega de Late Xou con Marc Giró antes de que el 'showman' catalán salte a laSexta para presentar un programa "similar". Y, a juzgar por su monólogo inicial, puede decirse que se despidió por todo lo alto.

"Además de mari..., soy alcohólico. Todo un 'partidito'. Todavía hay gente que me dice: '¿Cómo que eres alcohólico si no se te notaba?'. Cariño, no se me notaba porque tú también ibas puesta hasta las trancas", comenzó diciendo Giró.

Según Marc, hay dos clases de alcohólico: el que sigue bebiendo y el que no. "Yo soy del segundo tipo", aseguró, explicando luego por qué había arrancado su alocución con "el tema del alcoholismo".

"Es porque tengo la sensación de que en este país se cuestiona menos al evasor fiscal que al que brinda con zumo de maracuyá", expuso el cómico.

"Si en una celebración detecta que alguien no bebe alcohol, no insista. Es posible que esté usted delante de un alcohólico, un niño o un perro".

Marc comentó qué sucedería se tomase "esa copa": "Quizá acabaría subido encima de la mesa, en pelotas, mientras me meneo la po... y canto La Internacional".

Sin más, Giró empezó a entonar el himno de los socialistas y los comunistas, dando paso a un coro de obreros que aguardaba tras la cortina.

Tras la pequeña actuación, el conductor proseguía: "Si supiéramos disfrutar de una copa de vez en cuando... Seríamos como Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York".

"Y, perdón por la demagogia barata, pero toda la energía que estás utilizando para evitar que yo brinde con agua utilízala manifestándote en contra del fascismo o a favor de la vivienda", expresó Marc.

"No me digas más, te lo pido por favor, que no entiendes por qué no bebo alcohol en la boda de mi prima Covadonga que, según tu visión, solo se soporta en la ebriedad", sentenció el humorista.

Despedida 'a la francesa'

Así, Marc Giró pasó a entrevistar a María del Monte, Judit Mascó, Martina Klein, Laura Sánchez y Verónica Blume, para terminar con el médico e investigador Oriol Mitjà.

No hubo un adiós como tal de Marc Giró a la que ha sido su casa estos años. Hay que contar con que esta entrega ofrecida este martes se grabó antes de Navidad, cuando el fichaje del comunicador por Atresmedia aún no era oficial.

"Hasta aquí el Late Xou de hoy. Señoras y señores, buenas noches y hasta la próxima". Pero "la próxima" será ya en la cadena verde.