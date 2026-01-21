Hugo Silva, actor, revela la curiosa anécdota que vivió en México: "Pensaba que eran espíritus"

Gracioso el momento que se ha vivido hoy en el plató de La Revuelta. Este martes, ha sido el turno de Hugo Silva. El actor ha visitado el programa para presentar la segunda temporada de la serie Marbella, en la que da vida a un personaje inspirado en un abogado real.

La ficción retrata el crimen organizado en la Costa del Sol. Esta nueva entrega se inspira en el caso de la lancha de narcotraficantes que arrolló una embarcación de la Guardia Civil, provocando la muerte de dos agentes.

Aunque ya es sabido que, si vas al espacio de David Broncano, hablarás de todo menos de aquello que has ido a promocionar. Tras el intercambio correspondiente de regalos, al presentador le dio por lanzar una pregunta profunda: "¿Al Hugo Silva de 18 años le caería bien el Hugo Silva actual?".

"¡Yo venía a otro programa, a decir chorradas!", reaccionó el artista en tono jocoso. Silva considera que sí podría caerse bien a sí mismo, aunque en aquella época andaba "bastante perdido profesionalmente, y también en la vida".

Tras esto, Hugo Silva ha revelado una anécdota cuando viajó a México. El actor ha contado que vivió un terremoto en el país y no durmió en una semana. "Era casi seis, fue tocho. Me pasó una cosa que pensaba que eran espíritus, se empezaron a mover puertas estando solo y pensé que era una señal".

Aunque el momento más gracioso de la entrevista llegó al final. Entrevistador y entrevistado se cambiaron los papeles. Así, el madrileño se ha sentado en la silla de David Broncano para hacerle las preguntas clásicas. Sí, a él.

"Bueno las preguntas clásicas, David: cuánto dinero tienes en el banco y relaciones en el último mes", ha bromeado Hugo Silva con una peluca con el pelo rubio de Broncano.

Ambos acabaron llegando a un acuerdo y el intérprete respondió a la pregunta sobre el dinero sin rodeos: "Tengo el mismo colchón que la última vez que vine: 100.000 euros para los dolores. Ahora mismo lo mantengo".

Hugo Silva tiene calado a Broncano. Con qué poco. Solo necesita una peluca para hacer el biopic #LaRevuelta pic.twitter.com/KMonFdOaaq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 20, 2026

Después llegó el turno del presentador de La 1 y fue tajante sobre sus relaciones sexuales: "Yo dije que sumo muchos puntos porque soy fogoso y viril. Por lo tanto, sumo 15 puntos en los últimos 30 días".