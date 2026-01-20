La trágica historia de Ana, viuda a los 23 años con 2 hijos, en 'Casados a primera vista': "Me morí con él ese día"

Este lunes, 19 de enero, el estreno de Casados a primera vista estuvo cargado de momentos emotivos desde el inicio. Fue así en la despedida de soltera de las chicas, donde todas se sinceraron sobre cómo les había ido en el amor en el pasado.

Pero solo un testimonio hizo a las participantes llorar a lágrima viva, el de Ana. "No he tenido muchas relaciones, pero sí sé lo que es el amor de verdad. Con 23 años, conocí al amor de mi vida. El único. Fue todo súper rápido. Un hombre que sabía lo que quería en todo momento, con los ojos azules".

La concursante de ahora 36 años confesó que se habían ido "a vivir juntos muy pronto" y que él era 11 años mayor que ella. "Lo conocí con 23. Cuando tenía 24, nació mi hijo. Sé lo que es tener un padre increíble para tus hijos", aseguró.

"Un día cualquiera" en el que su chico se marchaba a trabajar este le dijo: "Mami, me voy. Porque cuando antes me vaya antes vuelvo. Y nunca más volvió a casa".

Las demás chicas se quedaron mudas y sin entender nada. "Salvador padre, que es como lo llamo yo porque se llama como mi hijo, tuvo un accidente de tráfico. Ese día yo me morí con él", desvelaba Ana, sollozando.

Luija y Ana, en su boda en 'Casados a primera vista'. Mediaset España

"Es verdad que hoy en día digo: 'Me ha pasado esto, pero yo sé lo que es el amor", afirmó la joven, mientras una de sus compañeras, Ainhoa, tenía que salir de la habitación, llorando desconsoladamente: "Me he ido porque es su momento, no quería molestar".

Entonces, Ana exponía que había decidido participar en Casados a primera vista porque creía merecer una segunda oportunidad en el amor.

"¿Nunca me voy a vestir de blanco? ¿Me voy a seguir perdiendo cosas? ¿Nunca voy a saber lo que es que alguien me cuide o me coja de la mano?, lamentaba, a la par que reflexionaba sobre "el dolor" que le producía mirar a sus hijos a la cara y sentir que les faltaba un padre. Un rol, que, al fin y al cabo, ha tenido que asumir ella.

La boda de Ana y Luija

Esta historia emocionó profundamente al hombre que esperaba a Ana en el altar, Luija. La espontánea pareja se daba el "sí, quiero" y después se contaban sus vivencias en el convite.

La boda también tuvo un significado especial para Luija, que no paró de acordarse de su madre fallecida. "Ojalá estuvieras aquí para ver esta nueva etapa de mi vida".

Ana, por su parte, lanzaba un mensaje al padre de sus hijos: "Quiero que sepa que voy a ser feliz, voy a sonreír y a volver a enamorarme. Voy a vivir un amor bueno porque a él le gustaría que fuera así".