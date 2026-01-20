Jesús Cintora no se corta y estalla contra Miguel Bosé: "Ahora es una miseria minuciosamente diseñada"

La tragedia ferroviaria sucedida en Adamuz (Córdoba) ha consternado a todo el país. Hasta el momento, 42 personas han fallecido, según datos oficiales. Además, se cuentan 152 heridos, de los cuales 39 están hospitalizados. Doce de los heridos se encuentran en la UCI y nueve están graves.

El accidente ha copado la cobertura mediática, y ya son muchos los famosos que, consternados por la noticia, han enviado mensajes de apoyo a las víctimas y a sus familiares.

Entre ellos, Miguel Bosé, quien, dos días después del suceso, ha señalado directamente al Gobierno de España como responsable y ha pedido su dimisión. Mensaje que Jesús Cintora ha recogido en Malas Lenguas para opinar al respecto.

"Pues sí, así está el panorama. Ahora mismo tenemos a -vamos a decir gente- como Miguel Bosé y José Manuel Soto culpando al gobierno nada más y nada menos que de una tragedia en la que todavía se rescatan cadáveres. Miguel Bosé, negacionista con la DANA y ahora con esta tragedia vean", anunciaba para dar paso a un vídeo que mostraba el tuit del cantante.

En el fragmento, el artista ha afirmado lo siguiente: "Otra desgracia más que podría haberse evitado. Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar, y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera".

"Se prolonga sin aliento la agonía de este enroque enfermizo de un Gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan".

Para finalizar, pidiendo responsables: "Pedimos la dimisión general del Gobierno entero y, por supuesto, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval", sentenciaba Miguel Bosé.

Unas palabras que Jesús Cintora ha recogido, pidiendo la opinión de los colaboradores: "Dice Miguel Bosé que hay que informarse y afirma que estamos ante un gobierno tóxico, una miseria minuciosamente diseñada. Hubo un momento en el que hubo quien había dicho que había una plandemia y ahora mismo es una miseria minuciosamente diseñada. 'Óscar Puente no tiene perdón, chaval'".

Fue en este momento cuando Manuel Rico, con cierta ironía, afirmaba: "Yo creo que habría que nombrarle presidente de la comisión de investigación del accidente. Está claro que con ese tuit deja en evidencia que tiene mucho más conocimientos que los pobres ingenieros".

"¿Qué tenemos aquí? Tenemos otra tragedia. Curiosamente, se repiten los protagonistas que salen con un discurso muy parecido. Porque esta gente tiene unos seguidores que no son pocos, ¿eh?", apostillaba el presentador de Malas Lenguas.

A lo que Gloria Marcos ha añadido: "Son personas que tienen una cierta fama de influencers porque han sido unos artistas de reconocido prestigio durante una parte importante de su vida para decir, por ejemplo, que la COVID se curaba con agua y lejía. Cualquier otra cosa que suponga el negacionismo climático. Es gente que da cobertura a los bulos y eso genera para un sector de la población una credibilidad".