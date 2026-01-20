Cara y cruz para Telecinco: 'Casados a primera vista' lidera en su estreno y 'El precio justo' pincha en el mediodía

Ainhoa, participante de 'Casados a primera vista', y Carlos Sobera en 'El precio justo' en un montaje de BLUPER.

Las audiencias de este lunes, 19 de enero, han estado marcadas por el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba.

La trágica jornada ha dejado un reguero de récords en todas las cadenas de televisión, que movieron ficha para centrarse en la actualidad.

Telecinco fue el único canal generalista, junto a La 2, que no levantó la parrilla que tenía prevista en prime time, tras el informativo que presentó Carlos Franganillo desde el lugar del suceso y Ángeles Blanco en plató.

Y lo cierto es que su apuesta por el entretenimiento (también necesario en días así) le salió bien. Con El Hormiguero y La Revuelta suspendidos, la primera entrega de El debate de las tentaciones firmó un 10,1% de share y 1.268.000 espectadores.

El estreno de Casados a primera vista también ha dejado un resultado positivo. El reality de Bulldog firmó un 13,9% de cuota de pantalla y 947.000 seguidores.

🏝️ El debate de @islatentaciones firmó ayer un 10.1% de share y 1.268.000 espectadores en el access de T5



🏝️ #TentacionesDBT8 alcanzó los 2.6 millones de espectadores únicos. Es 2ª opción en su franja de emisión. +8.6% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/eBoUIj7hEI — Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026

Hay que recordar que el programa de Telecinco salió sin la que será su competencia habitual a partir del próximo lunes. La 1 aplazó el estreno de Decomasters y Antena 3 canceló también el nuevo episodio de la serie Renacer.

Este lunes, la cadena de Fuencarral también lanzaba El precio justo, una de sus principales bazas para estos primeros compases de 2026.

💰 El estreno de #ElPrecioJusto en la mañana de @telecincoes fue visto por 589.000 espectadores de media



💰 Más de 1.5 millones de espectadores sintonizaron con el nuevo concurso de T5 que firma un 7.2% de share y 38% de fidelidad en sus 67 minutos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XTHqa1PZ4w — Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026

Pese a la actualidad, Telecinco optó por mantener el concurso de Carlos Sobera y Tania Medina tras El programa de AR, que se alargó en la mañana dejando fuera de antena Vamos a ver.

El mítico programa regresó con un discreto 7,2% de share (589.000 espectadores). El dato es ligeramente inferior al que marcó el magacín de Patricia Pardo el lunes anterior (9,8%).

También espacio para el entretenimiento en el día de ayer



➡️ #LaRuletaDeLaSuerte (LÍDER con un 19.2% y 1.602.000 espectadores)



➡️ #Pasapalabra (LÍDER y MÁXIMO DE ESPECTADORES DE LA TEMPORADA con un 20.5% y 2.2292.000 espectadores)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/bx3eJPLlyw — Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026

El precio justo se quedó 12 puntos por debajo de La ruleta de la suerte, imbatible en Antena 3 con un 19,2% (1.602.000).

El concurso compitió también contra el especial informativo que presentó Alejandra Herranz en La 1 (16,8%), tras el récord que consiguieron Javier Ruiz y Adela González en Mañaneros 360 (21%).

Un último apunte: Pasapalabra lideró con su mejor dato en espectadores de la temporada al firmar un 20,5% y 2.292.000 espectadores. Allá tú se quedó con un 7,3% y el avance informativo de La 1, con Pepa Bueno, obtuvo un 12,4% a última hora de la tarde.