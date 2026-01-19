Ronaldinho tendrá una serie sobre su vida: contará con el sello de la productora que trabaja con Isabel Pantoja

Ronaldinho tendrá su propio biopic de televisión. La miniserie, que llevará por título Época 10: Ronaldinho, narrará el ascenso a la gloria y la bajada a los infiernos de una de las leyendas del fútbol brasileño.

Se trata de una coproducción hispanobrasileña, tal y como han anunciado este lunes, 19 de enero, las compañías que están detrás.

Mediacrest Entertainment y Playtime Movies, por la española, y Mixer Films, por Brasil, han arrancado el desarrollo de esta miniserie.

Hay que recordar que Mediacrest es la productora que trabaja con Isabel Pantoja en dos grandes proyectos audiovisuales: una serie documental y una serie de ficción. Ambos se anunciaron en marzo de 2025.

El proyecto, que ya cuenta con el guion del capítulo piloto y la biblia, arranca en Content Américas 2026 la fase de búsqueda de financiación y ventas en el mercado internacional.

Ronaldinho participó en 2023 en la Kings League de Ibai Llanos y Piqué.

Está escrito por Carlos Franco (Cites Barcelona, 42 segundos), sobre un argumento del propio Carlos y de Álex Murrull (42 Segundos), cuenta también con la participación como productor de Dani de la Orden (Élite, La casa en llamas).

El biopic ahondará desde su arranque en Porto Alegre hasta su paso por la cárcel. París, Barcelona y Milán son las ciudades en las que conoceremos los éxitos y fracasos deportivos, profesionales y personales de Ronaldinho y su entorno.

"Heróe dramático"

"Estamos ante una propiedad intelectual con un gran atractivo internacional. Ronaldinho es un nombre global con una capacidad única para conectar con audiencias y plataformas. El proyecto nace con una sólida base creativa y una clara vocación de mercado", afirma Cristian Liarte, CEO de Mediacrest Entertainment.

"Creemos que el biopic de Ronaldinho es una ficción única, que se engloba en un momento histórico importante para Barcelona y su institución más conocida en el mundo, el Fútbol Club Barcelona. Por eso decimos que es “més que un club”, opina Daniel de la Orden, CEO de Playtime Movies.

"Tener la oportunidad de producir una serie sobre Ronaldinho es un privilegio. Además de ser un genio del fútbol, ​​su vida tiene una trayectoria de éxitos y conflictos digna de un héroe dramático", comenta João Daniel Tikhomiroff, CEO de Mixer Films.

Ronaldinho pasó a la historia por ser uno de los futbolistas del Barça de mayor calidad. En sus cinco temporadas como jugador culé, ganó dos Ligas y una Champions. Sin embargo, la fama de fiestero le ha acompañado a lo largo de toda su carrera.

El carioca, además, suma numerosas polémicas a lo largo de su vida: desde multas millonarias por evasión de impuestos hasta su paso por la cárcel en 2020 por usar pasaportes falsos para entrar en Paraguay.