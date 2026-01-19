Ion Aramendi, consternado por el accidente de tren cerca de Córdoba: "La verdad es que te sientes un poco gilipo..."

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba) la tarde de este domingo provocó la alteración de la programación habitual en televisión para priorizar la actualidad informativa. A esta hora de lunes, las fuentes oficiales notifican 39 muertos.

Telecinco emitía en su prime time dominical GH DÚO: Cuentas pendientes, presentado por Ion Aramendi, que conectó hasta en cuatro ocasiones con Carlos Franganillo.

La primera conexión se produjo a eso de las 23:15 horas, cuando la cifra de fallecidos era de 12 y aún no se conocían datos concretos sobre la desgracia. La segunda, unos 15 minutos después.

Fue tras la tercera actualización cuando Aramendi se mostró angustiado por las noticias que llegaban desde la redacción de Informativos Telecinco: "Todavía tenemos que terminar los posicionamientos. La verdad es que uno se siente un poco gilipo..., pero es lo que toca".

"Es una noche muy complicada. Sobre todo por los familiares y los amigos de los fallecidos", lamentó el presentador del reality show de Telecinco. Minutos después, Franganillo volvía a pedir paso y GH DÚO finalizaba definitivamente hora y media antes de lo esperado, a las 00:37 horas.

Ion: "Desde aquí nos solidarizamos y mandamos un abrazo y toda nuestra fuerza a todos los familiares de las víctimas, heridos y equipos de emergencias" #GHDúoCuentas2 #GHDúo18E pic.twitter.com/Kq6XCnqpND — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2026

Tras una última advertencia a los concursantes para que estudiasen la prueba semanal con atención, Ion avisaba a los espectadores de Mediaset: "Tenemos que volver a dar paso a Informativos Telecinco".

"Hoy teníamos muchos contenidos preparados, incluida una salvación que se producirá en el especial de GH DÚO el próximo martes, a las 23:00 horas, con Jorge Javier Vázquez", comentaba el conductor vasco.

"Ahora, desde luego, la actualidad manda. Nuestro más sentido pésame a todas las víctimas. Os dejamos con Carlos Franganillo, gracias", se despedía Aramendi, a quien Franganillo tomaba el testigo: "Gracias, Ion. Sí, volvemos con esas noticias".

La TV, volcada con la tragedia

Antena 3 optó por una estrategia similar a la de Telecinco, ofreciendo un nuevo episodio de Una nueva vida y parando con conexiones puntuales con Antena 3 Noticias.

Tras el estreno de la nueva temporada de Lo de Évole, que tuvo como primer invitado a Manuel Carrasco, laSexta modificó su parrilla para emitir un especial de laSexta Noticias.

La 1 enlazó la segunda edición del Telediario Fin de Semana de Lourdes Maldonado con un especial informativo que se prolongó hasta las 2 de la madrugada.

El espacio incluyó las ruedas de prensa del Consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.