Audiencias: La 1 lidera la noche del domingo (11,9%) con su especial informativo tras el grave accidente ferroviario
La cadena pública levanta su programación para emitir un informativo con Lourdes Maldonado. Lo mismo hizo laSexta con Ana Cuesta.
La 1 de RTVE acaparó la información en la noche de este domingo, 18 de enero, tras producirse un gravísimo accidente de tren en Adamuz, Córdoba.
La cadena pública acertó levantando la película Misión Imposible: Fallout para volcarse en la última hora sobre el triste suceso.
Presentada por Lourdes Maldonado, la emisión se alargó hasta las dos de la madrugada. El especial informativo fue referencia al anotar un 11,9% de cuota de pantalla.
El programa, por cierto, contó con el testimonio de Salvador Jiménez, un periodista de RTVE que viajaba en uno de los trenes descarrilados. Especializado en Cultura, el director y presentador de Patio de Voces, un programa de Radio 5 Todo Noticias dedicado a los profesionales de la voz.
laSexta también modificó su programación. Tras emitir la entrevista de Jordi Évole a Manuel Carrasco (6,7%), el segundo canal de Atresmedia lanzó un especial de laSexta Noticias con Ana Cuesta, que se conformó con un 5,3% de share.
Por su parte, Telecinco sí decidió seguir adelante con la gala de GH DÚO, si bien hizo varios avances informativos con Carlos Franganillo.
Finalmente, pasadas las doce y media de la noche, la cadena de Mediaset cortó el programa para lanzar un especial centrado en el choque de los dos trenes.
El reality registró un discreto 9,1% en una noche marcada por este histórico accidente. GH DÚO se queda en el unidígito al no alargar su emisión hasta casi las dos de la madrugada.
Antena 3 y Cuatro optaron por mantener su parrilla. La serie Una nueva vida (10,1%) y Cuarto Milenio (6%) cierran la noche de este triste domingo.
No obstante, los informativos de la cadena principal de Atresmedia lideraron con su segunda edición por la mínima. Antena 3 Noticias 2 (13,7%) sacó solo una décima al Telediario 2 (13,6%).
El informativo de María Casado obtuvo un 8,4% en Telecinco en la noche.
Sus emisiones coincidieron con las primeras noticias que llegaban sobre el accidente.
En la sobremesa, horas antes de que se produjera el fatídico impacto entre los trenes, Antena 3 Noticias 1 lideró con un 20,9% y 2.078.000 espectadores de media.
Fuera de las generalistas, hay que destacar que Canal Sur también retiró la programación que tenía preparada para emitir un especial informativo sobre el accidente ferroviario presentado por Fernando García. La emisión firmó un 13% de share.