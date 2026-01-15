Susanna Griso, rotunda sobre la crítica de Antonio Banderas a Pedro Sánchez: "No depende de subvenciones"

La reciente visita de Antonio Banderas a El Hormiguero no pasó inadvertida. El actor acudió al programa para presentar el estreno de su quinto musical, Godspell, aunque el foco terminó desviándose hacia otro asunto. Lo que realmente captó la atención fue su postura sobre la actual situación política en España.

Todo surgió cuando Pablo Motos le preguntó directamente por el panorama político, dado que él ha vivido en Estados Unidos, una cuestión a la que Banderas respondió de manera clara y contundente. "No veo a ningún líder mundial que me satisfaga. No siento que nadie me represente", comenzó afirmando.

En cuanto a España, el actor se pronunció así tras una pregunta directa de Pablo Motos sobre la gestión de Pedro Sánchez, dejando una reflexión que ha llevado a la controversia: "La mayor oposición de Sánchez sería el gobierno de Sánchez de hace cuatro años. Si colocaras a ese equipo en la bancada, en el lugar que ocupa el PP, serían su gran oposición".

Antonio Banderas también quiso referirse a las críticas que ha recibido el presidente por sus cambios de postura a lo largo del tiempo. En este sentido, matizó: "Entiendo que se pueda cambiar de opinión, pero otra cosa es cambiar de principios", dejando clara su visión sobre la coherencia política.

Declaraciones que llaman la atención y que en Espejo Público han querido recoger. "Vamos a escuchar a Antonio Banderas. Ha sorprendido la crítica contra Pedro Sánchez", señalaba Susanna Griso al dar paso al vídeo. "¿Otro facha?", exclamaba Miquel Valls.

Susanna Griso en 'Espejo Público'. Al lado un fragmento de 'El Hormiguero' en el que aparecen Antonio Banderas y Pablo Motos Antena 3

Tras la emisión del fragmento, Rubén Amón proseguía con la tónica y, en tono distendido e irónico, se refirió al malagueño calificándolo de "facha". "Representa la opinión que tienen muchos socialistas. El que ha cambiado de principios y de categoría ha sido el Presidente del Gobierno", apuntaba el colaborador.

"Lo hace desde la tranquilidad de que él se financia sus propios espectáculos y musicales y no depende de subvenciones", añadía Susanna Griso tras escuchar la opinión de los allí presentes.

Además, puso en valor su postura: "A mí me parece muy valiente Antonio Banderas, que empezó siendo chico Almodóvar y qué destino tan distinto. Era uno de los pocos directores (Pedro Almodóvar) que hasta hace poco seguía apoyando a Pedro Sánchez", ha sentenciado la de Antena 3.