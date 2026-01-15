Silvia, española viviendo en Groenlandia: "La gente aquí ya no hace tantas bromas con Donald Trump"

La noche de este miércoles, 14 de enero, laSexta emitió un especial El Objetivo desde Groenlandia. Ana Pastor se desplazó hasta la isla danesa para tomar el pulso de la población ahora que se han intensificado las amenazas de invasión de Donald Trump.

La presentadora de Atresmedia entrevistó a Silvia Rodríguez, una canaria que vive en Nuuk, la capital y ciudad más poblada del lugar. Aun así, no llegan todas las provisiones que deberían para abastecer a sus habitantes.

"Si no hay algo, no hay. Te tienes que adaptar", señaló la entrevistada, subrayando que no es fácil vivir en Groenlandia. Sin embargo, aseguró que "la escasez te enseña mucho a valorar otras cosas".

Es el caso del agua. Rodríguez viene de la isla canaria de La Palma, donde este recurso no es de la mejor calidad, a diferencia de Groenlandia.

Pastor preguntó a Silvia por el cambio climático, por si se ha notado especialmente en la isla. "Los inviernos últimamente han sido menos duros, más cortos y más suaves", aceptó la invitada en el formato de actualidad de laSexta.

Rodríguez puso el ejemplo de los pescadores, que necesitan el hielo para poderse desplazar con los perros y los trineos por el mar.

Según la palmera, la "ansiedad" en la población por los planes del presidente de los Estados Unidos ha crecido en las últimas horas. "Hasta hace un par de horas, estaba esperando que se solucionara el tema diplomáticamente. Pero ya empieza a ser preocupante".

De hecho, los comentarios jocosos sobre "las bravuconerías" de Trump han ido cesando a medida que avanzaban los días. "La gente intenta estar tranquila, pero ya no hacen tantas bromas sobre Trump".

"Estábamos esperando la rueda de prensa de Trump y todos pendientes de las noticias, de los periódicos, de lo que dicen los periódicos...", afirmó Silvia.

De momento, sigue sin haber acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos. "Dinamarca ha constatado que Trump quiere conquistar esta isla", reiteró la entrevistada.

Acierto en audiencias

Este martes, El Objetivo de Ana Pastor volvió a cosechar buenos datos. El programa anotó un 7,1% de cuota de pantalla (su segundo mejor share de la temporada), reuniendo casi medio millón de espectadores.

Así lo acredita la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media. Se confirma el acierto de laSexta de priorizar la actualidad frente a contenidos de entretenimiento.

El pasado domingo, 4 de enero, la entrega de El Objetivo dedicada a analizar los bombardeos de Trump en Caracas fue la más vista de la historia del formato, con un 8,5% de share y 1.044.000 seguidores de media.