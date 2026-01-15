El saludo que no se vio entre Chenoa y Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: "Nos llevamos muy bien"

Chenoa ha reaparecido públicamente dos semanas después de presentar las Campanadas de RTVE junto a Estopa. Lo ha hecho este jueves, en la presentación de la nueva temporada de The Floor, algo que confirma que la presentadora siempre está en los planes de la cadena pública.

BLUPER ha podido preguntar a la cantante por la importante retransmisión que capitaneó, para la cual fue tanteada prácticamente 'in extremis'. Cabe recordar que en la rueda de prensa tras la final de OT 2025 aseguró que tenía pensado pasar la Nochevieja con sus padres y su perrita Cloe.

Cuando se produjo la llamada, Chenoa estaba en Mallorca, descansando después de terminar el talent show de Prime Video. "Al principio me quedé como: '¿Qué me estás contando?'. Y luego dije: 'Sí, claro'. Como siempre, vamos", reconoce la balear.

"Dos días antes de las Campanadas estaba mala. Cuando paro, me bajan las defensas y me pongo enferma. Mi madre me dice que siempre que me ve es enferma", bromea la que fue concursante de la primera edición de OT.

Chenoa desvela que coincidió con David y José Muñoz en las fiestas de Esplugues de Llobregat, allá por septiembre. Invitó a los hermanos a un concierto y después charlaron un rato en el 'backstage'. "Y justamente nos llaman a los tres para esto. Como todo muy rápido".

Qué caprichoso es el destino: hace exactamente 20 AÑOS, en 2005, Pedroche se hizo esta foto con Chenoa, y la semana que viene van a “coincidir” dando las Campanadas pic.twitter.com/elfA3Ah9L5 — Rigo⚠ (@jaumerigo) December 20, 2025

La mallorquina y el dúo consiguieron lo que parecía complicado, superar el dato que obtuvieron David Broncano y Lalachus y que sirvió para que La 1 diese el 'sorpasso' a Antena 3 en 2024.

En el minuto exacto de las uvas, La 1 registró un 36,3% de cuota de pantalla y 5.823.000 espectadores frente al 24,1% y 3.871.000 seguidores de Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Al ser preguntada por esta competencia (Chenoa y Pedroche coincidieron como colaboradoras de Zapeando), la cantante se deshace en halagos hacia su compañera e incluso habla de un momento que no captaron las cámaras de televisión.

"Sí, hablamos antes. Me dijo: 'Qué guay, que estás en las Campanadas'. Me llevo muy bien con ella. De hecho, en el balcón nos saludamos así [hace el gesto]", comenta la conductora de The Floor.

Quienes también saludaron a Pedroche y Chicote fueron Broncano y Lalachus el año pasado, aunque con las cámaras como testigo y de una forma mucho menos discreta. Megáfono en mano y recibiendo otro saludo de vuelta de los rostros de Atresmedia.

Su conversación con Silvia Abril

Tras conocerse la noticia del relevo en las Campanadas de RTVE, Andreu Buenafuente charló con Estopa. Silvia Abril, con Chenoa, con quien tantas veces ha coincidido en Tu cara me suena.

"Les dije que estuvieran bien, que lo que queremos es que estén bien. Lo demás fue como: 'Vamos para allá. Parche térmico y hacia delante. No te preocupes, que voy yo'. Hablamos desde un punto humano y eso funciona muy bien", explica Chenoa.

Manel Fuentes, Silvia Abril y Chenoa, en una gala de 'Tu cara me suena'. Atresmedia Televisión

"A veces se hace realmente de corazón. Que se estile o no, ya no lo sé... Ya habéis visto cómo son los Estopa. No funcionan de otra manera", aplaude la autora de canciones como Todo irá bien.