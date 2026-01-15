Brutal bronca entre Sarah Santaolalla y una diputada del PP: "Para simples tus fotos enseñando los cocos"

Tenso enfrentamiento entre Eli Vigil, diputada del PP madrileño, y Sarah Santaolalla, que dejó el plató completamente revolucionado. No es la primera vez que la periodista se ve envuelta en polémicas: su carácter directo y su forma de expresarse sin filtros suelen generar controversia.

La periodista está más que acostumbrada a este tipo de enfrentamientos, especialmente con Antonio Naranjo, cuyas posturas suelen chocar con sus principios y convicciones. Este jueves, ha protagonizado un nuevo encontronazo, enfrentándose a una diputada del PP.

Todo ocurría durante una conexión en directo con Eli Vigil para comentar un vídeo que había compartido en sus redes sociales. En él, tras la detención de Maduro, aparecía bailando al ritmo de la canción "¿Dónde están los comunistas?", que se ha vuelto viral.

"Mi opinión es que ver a políticos bailando no aporta, yo espero otros comportamientos menos frikis", apuntaba la colaboradora tras la emisión del fragmento.

"A mí me gusta ver a los políticos en otros ámbitos, entiendo que la tecnología y que ahora hay una captación en las redes y que hay que hacer estos shows y unas performances de bailes y tik-tok", añadía Santaolalla.

El enfrentamiento se desató cuando Santaolalla dejó claro que no iba a aceptar lecciones de nadie. Señaló que llevan meses e incluso años hablando sobre la situación en Venezuela y que quienes antes apoyaban el golpismo o la ilegalidad no tienen autoridad moral para darle lecciones.

"Mi pregunta es, ¿qué vais a hacer para sacar a Delcy Rodríguez? Antes no la queríais porque la considerabais una golpista, y ahora os sometéis ante alguien tan poderoso como Trump”, subrayando la incoherencia que, según ella, percibe en sus actitudes.

Sarah Santaolalla y Elisa Vigil en el programa 'En boca de todos' Cuatro

"A mí me parece un análisis tan simplista que me da pena", le ha respondido la del PP. "Pues como tus bailes", replicó la analista política.

"Para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí", soltaba Eli Vigil. "Oye nooooo, noo, no. Cocos no", espetaba Nacho Abad intentando poner calma. "Pero y estas machistadas", contestaba indignada Sarah.

Tras esto, la colaboradora de En boca de todos no ha dejado intervenir al presentador, declarando: "Por mujeres como tú nos violan en las calles, nos agreden en las casas y nos insultan en las redes sociales".

"Podemos ir vestidas como nos salga de las partes de abajo y arriba sin tener que aguantar machistadas de un cargo público al que le pagamos el sueldo y que no estamos dispuestas a que nos manden a la cocina. Guárdese esas machistadas”.

Después del programa, Sarah Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales denunciando el momento: "Acabo de sufrir un ataque machista por parte de un cargo público del PP en la televisión. Esta diputada ha utilizado mi forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme. Es intolerable tanta violencia y odio hacia las mujeres. Espero la condena de su partido".