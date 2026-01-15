Audiencias: el revés del Real Madrid arrasa en TVE y aúpa a 'El Chiringuito' de Pedrerol a su programa más visto del curso

Josep Pedrerol, a la izquierda, y Arbeloa y Mastantuono, a la derecha, en un montaje de BLUPER.

El batacazo del Real Madrid en Copa del Rey este miércoles, 14 de enero, ante el Albacete sirvió para que TVE obtuviera un buen chute de audiencia.

El dato, no obstante, hubiese sido mucho mayor si el partido se hubiese ido a la prórroga, pero un gol en el minuto 94 del conjunto local lo impidió.

El encuentro narrado por Juan Carlos Rivero desde el Carlos Belmonte registró en La 1 un 25,6% de cuota y promedió más de 3,5 millones de espectadores.

Se trata de un dato que impulsa a la pública hacia el liderazgo del día (15,4%) frente a Antena 3 (13,4%). Pese al fútbol, sólo una décima separan a ambas cadenas en el acumulado mensual: La 1 promedia un 12,5% frente al 12,4% de la privada.

La eliminación del Madrid también repercute de forma positiva en El chiringuito de Pedrerol, que firma el programa más visto de toda la temporada.

El Albacete elimina al Real Madrid de la #CopaDelRey en @la1_tve siendo LO + VISTO DEL DÍA EN TV



⚽️ LÍDER con un 25.6% de share y una media de 3.519.000 espectadores



⚽️ Más de 7.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el partido#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/btcLfCfhKC — Dos30' (@Dos30TV) January 15, 2026

La tertulia deportiva de Mega consiguió su emisión más vista desde abril (311.000 espectadores) y su share más alto (7,8%) desde el 8 de mayo de 2024.

En Cataluña, el programa se disparó hasta el 16,9%.

El fútbol eclipsó de alguna manera tanto a El Hormiguero como a La isla de las tentaciones. Por un lado, el programa de Pablo Motos resistió como pudo y anotó un buen 12,2 y 1.675.000 fieles con Antonio Banderas.

Y, por otra parte, el Madrid hizo que la última entrega del reencuentro de las parejas del reality de Sandra Barneda no despuntara tanto como el día anterior, cuando ganó a La Revuelta de Broncano. La isla de las tentaciones se conformó con un 11% y 1.497.000 seguidores.

#ChiringuitoMadrid firma su PROGRAMA + VISTO DE LA TEMPORADA con un 7.8% de share y una media de 311.000 espectadores en @MegaTDT



⚽️ 949.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/iNiqhJkMvj — Dos30' (@Dos30TV) January 15, 2026

Eso sí, la cadena principal de Mediaset lideró después en prime time con la entrevista al hijo de José Luis Ábalos en El precio de... (11,2% y 650.000). Telecinco, así, encadena dos triunfos consecutivos por la noche.

La segunda entrega de Nos vamos de madre firmó un 10,3% en Antena 3, y Dra. Fabiola Jones se despidió con un débil 9% en La 1 tras el fútbol. Por último, Ana Pastor obtuvo un notable 7,1% con el especial de El Objetivo que emitió desde Groenlandia.