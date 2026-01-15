Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra de principios"

Este miércoles, El Hormiguero volvió a recibir a uno de sus grandes amigos, Antonio Banderas. El artista visitó el espacio para promocionar el estreno de su nuevo musical en Madrid, Godspell.

Se trata de la quinta dirección teatral de Antonio Banderas, que tras su paso por Málaga, llega ahora a la capital. El musical podrá disfrutarse en el Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero, ofreciendo al público madrileño la oportunidad de vivir de cerca esta nueva producción del actor malagueño.

Concebido y dirigido originalmente por John-Michael Tebelak, con música y nuevas letras de Stephen Schwartz, Godspell es un clásico de Broadway que narra el Evangelio de San Mateo a través de las experiencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Durante la entrevista, el actor abordó diversos temas, como la boda de su hija Estela, la forma en que persiguió su sueño de convertirse en actor o las dos ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte.

Pero sin duda, la pregunta que acaparó toda la atención fue cuando Pablo Motos le pidió su opinión sobre la situación política actual en España, a lo que Banderas respondió con claridad.

"No estoy entendiendo lo que está pasando. La política ha pasado en mi vida a un lugar muy bajo en mis preferencias. Está muy ligada a la violencia. Me afecta muchísimo", ha comenzado explicando.

"No veo a ningún líder mundial que me satisfaga. No siento que nadie me represente". Además, Banderas advirtió que la falta de lectura y cultura entre los jóvenes facilita que sean manipulables, y recalcó la importancia de fomentar su educación y hábitos de lectura.

Asimismo, se ha pronunciado ante la gestión de Pedro Sánchez tras una clara pregunta del presentador de las hormigas: "La mayor oposición de Sánchez sería el gobierno de Sánchez de hace cuatro años. Si colocaras a ese equipo en la bancada, en el lugar que ocupa el PP, serían su gran oposición".

Por último, Antonio Banderas opinó sobre la postura del presidente, quien ha sido criticado en varias ocasiones por cambiar de opinión: "Entiendo que se pueda cambiar de opinión, pero otra cosa es cambiar de principios".