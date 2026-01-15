Ana Rosa, dueña y señora de la TV en 2025: su productora, la que más horas emitió por cuarto año consecutivo

Ana Rosa Quintana se reafirma como la reina de la televisión. Lo es, porque su compañía, Unicorn Content, lidera por cuarto año consecutivo el ranking de más horas producidas en las principales cadenas de televisión a lo largo de 2025. Así lo recoge un informe de Dos30.

La productora que preside la presentadora de Telecinco y que dirige Xelo Montesinos, su mano derecha, como CEO, ha producido el 19,3% de todas las horas de emisión. O, en otras palabras, una de cada cinco horas en televisión llevan el sello de Ana Rosa.

Lo cierto es que la comunicadora tiene un vasto imperio de programas en la parrilla diaria de Telecinco. Hay que recordar que el año pasado, las mañanas fueron absolutamente suyas con La mirada crítica de Ana Terradillos, El programa de Ana Rosa y Vamos a ver con Patricia Pardo.

En septiembre, además, ocupó las tardes con El tiempo justo de Joaquín Prat. Otra de las piezas importantes es Fiesta, el magacín de crónica social presentado por Emma García que abarca las tardes de los fines de semana. Y en el apartado de ficción, Unicorn lanzó El marqués.

Mandarina mantiene la segunda plaza. La productora, eso sí, amplía las horas producidas pasando del 7,7% en 2024 al 10%. Y es que la factoría de ¡De viernes! se ha convertido en una de las 'niñas bonitas' del canal principal de Mediaset.

Copa buena parte del daytime de Cuatro con los programas En boca de todos, de Nacho Abad y Lo sabe no lo sabe, con Xuso Jones. En el prime time del canal cuenta con Viajeros Cuatro y Código 10.

El podio lo cierra La Cometa TV, como ocurriera el año pasado, con un 8,4% de horas producidas.

Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content.

Se trata de la productora de Mañaneros 360, el matinal pilotado por Javier Ruiz y Adela González en La 1, que en 2025, veía cómo sus audiencias se disparaban. También ha sido la responsable de Ena, la reina Victoria Eugenia, la última serie de Javier Olivares.

Por detrás, están Aruba Producciones (Aruser@s), Buendía Estudios (Y ahora Sonsoles), y Vodevil, la productora de Risto Mejide que salta tres posiciones, hasta el sexto puesto, en su primer año gracias a Todo es mentira y Viajando con chéster.

El top10 lo cierran Cuarzo Producciones (Supervivientes, La isla de las tentaciones, La Roca), Globomedia (Zapeando, El intermedio), Bambú Producciones (Valle Salvaje y La Promesa), y El Terrat (Futuro imperfecto).

Precisamente, la productora de Andreu Buenafuente, que hoy día se integra en el conglomerado de The Mediapro Studio, pega un gran subidón pasando del puesto 28 al 10. Lo hace gracias a Futuro imperfecto y su participación en La Revuelta de Broncano.

Un último apunte: La Osa Producciones, la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se alza hasta la 12ª posición gracias a Directo al grano y Malas lenguas. También produjo seis semanas de La familia de la tele.

Ranking completo: