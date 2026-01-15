Aitor Albizua: "Siempre hay conversaciones con otras cadenas, pero mi proyecto ahora mismo es 'Cifras y Letras"

Cifras y Letras cumple dos años en antena este jueves. Un concurso que aterrizó en La 2 el 15 de enero de 2024 sin grandes expectativas, pero que se ha hecho un hueco en el competitivo access frente a titanes como El Hormiguero y La Revuelta.

Y en paralelo al crecimiento del formato, que ahora promedia un 4,9% de cuota y más de medio millón de seguidores, Aitor Albizua ha ido haciéndose fuerte en RTVE. "Siempre hay conversaciones, pero ahora estoy concentrado en las grabaciones", asegura el presentador vasco en declaraciones exclusivas a BLUPER.

Albizua se estrenó en la pública con otro concurso, El comodín de La 1, y desde entonces contó con la confianza de la cadena para proyectos como La noche del Benidorm Fest, Telepasión o las precampanadas de La 2 de 2025. También algún que otro sinsabor, como La familia de la tele, que "desdramatizó" junto a Inés Hernand en las preuvas.

¿Con qué momento te quedas de estos dos años en Cifras y Letras?

Con el primer bote, el de Miguel. Esos momentos en los que el concursante llega y da la sorpresa, porque ni ellos esperan que les salga bien. Me quedo con las primeras veces que algún concursante nos dice: 'Jo, es que es la primera vez que estoy en televisión, pero con este programa y con vosotros, sí'.

Lo último que sabemos del futuro del concurso es que hay grabaciones previstas hasta el verano de 2026. ¿Alguna novedad en ese sentido?

En principio seguimos igual, con ese mismo calendario de grabaciones hasta el final de curso aproximadamente. No ha habido ninguna novedad al respecto y espero que no la haya, a no ser que sea para grabar más programas.

La 2 está en un momento de cambio, con la retirada de formatos míticos (Culturas 2 o El condensador de fluzo) y la apuesta total por la información, los late shows o más concursos.

Lo veo positivo, es la demostración de que hay proyectos que funcionan cuando a las cosas se les hace caso y se les pone cariño. Que se hable de La 2 más allá del estigma humorístico, ese cliché de los documentales o los programas aburridos. Que, además, me niego a caer en eso porque los compañeros y compañeras hacen programas muy dignos.

¿Qué te parece la salida de Marc Giró para fichar por Atresmedia?

Si él lo ha decidido así y le ha llegado la oportunidad, me alegro mucho. Todavía no he tenido tiempo de escribirle para darle la enhorabuena y decirle que le seguiré allá donde vaya.

Es un lujo haber compartido cadena con él, espero que sigamos en contacto. Al final, el mundo de la tele es así, un día trabajas en un sitio y otro día en otro. Sus motivos tendrá, así que adelante.

Aitor Albizua, en su visita a 'Late Xou con Marc Giró'. RTVE

Cifras y Letras tiene nuevo rival con el salto de Iker Jiménez al access de Cuatro.

Sí, a partir del lunes, ¿no? Pues me parece fenomenal. Que aprenda Iker Jiménez a jugar a Cifras y Letras [risas]. Imagino que todas las cadenas intentan rascar, encontrar su hueco y sacar los mejores datos posibles.

Yo al principio analizaba la franja como muy competitiva, y así es, pero eso también tiene una parte positiva. Y es que mucha gente está pendiente de esa franja, tu trabajo llega a más gente.

Eso me motiva y creo que nos ha ayudado. A que alguien piense: 'Oye, pues voy a cambiar a Cifras y Letras a ver qué están haciendo'. Y nos encuentras haciendo cuentas matemáticas.

Ahora que se estrenanTop Chef y Decomasters, a TVE se le critica por los altos cachés que gasta en traer a los famosos más buscados.

Olé por quien haya tomado la decisión. No soy muy ducho en programación, pero espero que aporten a la buena deriva que está teniendo La 1 en cuanto a datos y nuevos formatos.

Pasteles y decoración... Eso es todo lo que vamos a necesitar para sobrevivir a 2026 y nos lo va a dar la tele pública. ¿Quién no quiere ver a Carlo Costanzia y a Mar Flores, que parece que ahora se llevan bien, poniéndote un bidé o unos cojines?

No hemos dejado de verte en pantalla esta Navidad. ¿Lo de decir "fue un mojón de mes y medio" en las preuvas refiriéndote a La familia de la tele fue improvisado?

Fue algo enmarcado dentro del tono deslenguado que tenían que tener las precampanadas de principio a fin, pero no era nada distinto a lo que habíamos dicho antes.

Era hablar de una lección del 2025, el decir: '¿Quién no ha tenido una mala experiencia laboral?'. Hay que desdramatizar. La expresión 'un mojón' es gráfica y todo el mundo la entiende. Es esa cosa de no querer hablar del elefante en la habitación... Pues Inés Hernand y yo optamos por lo contrario.

Aitor Albizua, Inés Hernand y Miguel Maldonado, en las precampanadas de La 2. RTVE

Me consta que en la cadena, ya que nos dio manga ancha para la preuvas, nadie nos dijo qué teníamos que decir. Era naturalizar una situación pública, publicada y repreguntada. Hay que aprender de ello. Se entiende dentro de un contexto totalmente humorístico y respetando a todas las personas que tomaran la decisión.

¿Te sorprendieron las críticas a La familia de la tele desde la propia casa?

Realmente no, porque ya se venían dando desde el principio. Los trabajadores de TVE siempre han tenido su voz y me gusta que así sea. A veces será para bien, y a veces será para mal. Podemos valorar si de manera más o menos injusta, pero así fue.

La familia de la tele es un proyecto que ya venía con ruido por fuera y por dentro. Nos daban por todos lados. No me lo tomo como algo personal, simplemente lo entiendo y me gusta que exista esa libertad de expresión en la tele pública.

Se acerca el Benidorm Fest, en el que tú has estado implicado varios años. ¿Crees que afectará a sus audiencias el hecho de que ya no esté ligado a Eurovisión?

No lo sé, la verdad, no lo tengo claro. Espero que vaya bien y mejor. De hecho, seguimos hablando del Benidorm y del tema eurovisivo al margen de la decisión que ha tomado RTVE, que para mí es correcta. Veníamos comentándola desde hace tiempo.

Inés Hernand fue la primera que habló públicamente del tema [en una rueda de prensa del Benidorm Fest] y todo el mundo como: '¡Ay! ¿Pero qué está diciendo?'. Había una cosa de no hablar por si alguien se molestaba. Espero que el Benidorm vaya genial y, sobre todo, que sirva para impulsar la música de los creadores. Estaré viéndolo.

Aitor Albizua, presentador de 'Cifras y Letras'. RTVE

¿Y Eurovisión? ¿Lo verás?

Primero, a ver dónde lo vemos. Creo que este año va a ser que no. Vivimos en el mundo que vivimos y nos llegará, evidentemente. Imágenes, actuaciones... Ya veremos de aquí a la fecha que se celebre, que puede pasar de todo.

Eres 'chico TVE', pero... ¿Te han tanteado otras cadenas?

Ahora mismo estoy centrando el cien por cien de las energías en las grabaciones de Cifras y Letras. Siempre hay conversaciones, siempre, pero mi proyecto ahora mismo es Cifras y Letras. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro.

Al ir sumando proyectos, has ido saliendo cada vez más en televisión. ¿Cómo gestionas la exposición?

Lo llevo mucho mejor que al principio. Todo me parecía más grande, un reto, pero poco a poco el fluir me ha ido enseñando cómo afrontar la situación. Nada es para tanto. La gente te conoce más, te para, te dice cosas bonitas sobre todo. El tres por ciento de las feas me dan igual.

Nos dedicamos a algo muy bonito, tienes un sentimiento de satisfacción y de privilegio al darte cuenta de que estás cumpliendo un sueño que casi ni sabías que tenías. Que te están dando la oportunidad de crecer en la tele pública y a diario. Pesa más eso que la pérdida de privacidad.