Telecinco presume del triunfo de 'La isla de las tentaciones' a 'La Revuelta' de Broncano: la promo

El martes, La isla de las tentaciones y La revuelta, con Jesús Vázquez como invitado, se enfrentaron en audiencia. Resulta reseñable, ya que fue la primera visita del comunicador a TVE tras su salida de Mediaset, después de más de tres décadas vinculado al grupo.

Aunque en un primer momento evitó entrar en detalles sobre su salida televisiva —cuestión que abordó en una entrevista posterior—, durante su visita al espacio de La 1, el presentador dejó una indirecta al entrar en el plató, donde proclamó "quiero ser libre, libre", en alusión a su etapa en Telecinco.

Una situación que David Broncano aprovechó durante la entrevista para hacer humor. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando el invitado mostró sin reparos la galería de su móvil.

Entre las imágenes, el jiennense mostró una captura sobre las audiencias de Allá tú, el programa que Jesús Vázquez presentó anteriormente y que ahora conduce Juanra Bonet, con un 7,5% de cuota. "Que os vaya muy bien. Ánimo. Amo ese programa, me ha dado la vida y parte de mi carrera es gracias a él", concluyó Vázquez, visiblemente avergonzado.

Este momento ha sido utilizado posteriormente por Telecinco como respuesta, a través de una promoción en la que la cadena saca pecho de sus audiencias gracias a La isla de las tentaciones y menciona directamente al espacio de La 1.

El programa presentado por Sandra Barneda logró un 12,1% de cuota de pantalla, con 1.513.000 espectadores, mientras que la visita de Jesús Vázquez a La revuelta alcanzó un 11,4% de share y reunió a 1.425.000 espectadores.

Un resultado que Mediaset no ha dudado en reivindicar como un triunfo frente al cachondeo de David Broncano con el ex de Mediaset a propósito de los datos de Allá tú en su estreno.

La respuesta llegó en forma de vídeo promocional, con dardo incluido, en el que la cadena subrayó su victoria en audiencia frente al espacio de La 1. "Lo único que te puedo decir es que anoche La isla superó a La revuelta. El amor lo vence todo", se escucha en la pieza difundida por Telecinco.

Sea como fuere, esta reacción entre cadenas competidoras ha sorprendido por el tono empleado y ha vuelto a poner de manifiesto la intensa rivalidad que se vive en la actual batalla por las audiencias televisivas.