Roberto Leal: "Espero que el bote de 'Pasapalabra' no tarde en caer; Manu y Rosa pueden tener momentos de bajona"

No le falta razón a Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, cuando dice que Roberto Leal es el "hombre todoterreno" del grupo.

Ahora mismo, el sevillano tiene en la parrilla de Antena 3 hasta tres programas. Por un lado, arrasa cada tarde con Pasapalabra gracias al duelo protagonizado por Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Además, la semana pasada estrenó la sexta edición de El desafío, que triunfó con un 17% de share. También vio la luz Nos vamos de madre, un formato que, a priori, iba para Atresplayer, y que tiene el sello de su productora, Blondloyal: el programa firmó un buen 12,6%.

"Estoy en un momento increíble", dice el presentador con cierta cautela a BLUPER. "Ya sabemos cómo es esta profesión. Evidentemente, hay que saber dónde estás y no te puedes volver loco. La sobreexposición no es buena".

"Teníamos una competencia muy fuerte como era la final de La isla de las tentaciones, y sabíamos que enfrentarnos a ello era misión imposible. Aun así, el programa respondió muy bien", responde cuando se le pregunta por una valoración del dato de Nos vamos de madre. "Fue bueno, tal y como está la televisión hoy día".

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén.

"También he tenido rachas jodidas", señala. "¿Me acostumbro a las buenas audiencias? No. ¿Por qué? Porque la hostia puede ser gigantesca. Pasapalabra me va genial, pero también he hecho formatos aquí [en Atresmedia] que no han funcionado y seguramente haga muchísimos más que no funcionen que los que sí".

"Lo que pasa, es que los que funcionan hacen mucho ruido porque se alargan en el tiempo", subraya Roberto Leal, consciente de que no suele ser habitual encadenar tanto tiempo con unas audiencias tan buenas.

El dato de Nos vamos de madre es especial porque aquí es él quien lo produce junto a su mujer, Sara Rubio, que también dirige: "Se mira de forma diferente, sí. Yo quería que funcionara porque eso significa que a la gente le ha gustado, pero también por mi madre", asegura.

"Lo miro como productor porque ojalá hubiese una segunda temporada, y eso sí que depende del dato. Hay formatos que gustan mucho pero no se renuevan realmente porque no hay un share que lo acompañe", dice, confiado en que la cadena dé luz verde a una nueva tanda: "Nos va a permitir hacerlo más grande".

Roberto Leal sigue conteniendo la respiración en cada rosco de Pasapalabra. Manu y Rosa continúan engordando el histórico bote, que asciende a más de 2,6 millones de euros.

"Es una bola de nieve increíble", señala recordando el día en el que la gallega estuvo a punto de llevárselo. "Pensaba que se lo podía llevar. Y lo mismo me pasa con Manu", confiesa sincero.

Roberto Leal posa en el plató de 'Pasapalabra' con Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

"Están en un punto que cualquier día puede caer de verdad. Yo espero que no tarde mucho, también por ellos porque ahora mismo es cuando más fuertes están. Si tardan mucho, seguramente puedan tener momentos de bajona, y no me gustaría que pasara", advierte.

¿Es difícil no caer en favoritismos? "Yo no tengo favoritos", contesta rotundo Leal a este medio. "Me lo preguntan siempre, desde la época de Operación Triunfo. Aquí son dos y no me puedo posicionar. La gente me dice: 'Es que le has preguntado a uno algo más difícil que al otro'. 'No, no. Si yo solo leo".

"De hecho, es al contrario. Sé que el bote va a caer para un lado o para otro, y les cojo mucho cariño porque pasamos mucho tiempo juntos. Un día, más pronto que tarde seguro, tocará decirles adiós".

"Quien se lleve el bote, muy bien, y quien no, también se lleva su pellizquito. Los dos llevan un buen bote acumulado cada uno. La experiencia y todo lo que están viviendo es un regalazo", remata el presentador.