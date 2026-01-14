'Decomasters' (con Belén Esteban) frente a 'Casados a primera vista': el duelo televisivo que se viene

Belén Esteban y una concursante de 'Casados a primera vista' en un montaje de BLUPER

La 1 y Telecinco se enfrentarán la próxima semana a una nueva batalla por el liderato de audiencia. Ambas cadenas estrenarán sus grandes apuestas: la pública lo hará con DecoMasters y Mediaset con Casados a primera vista.

Lo llamativo de este duelo es que una de las participantes del programa de decoración será Belén Esteban, exrostro de Telecinco y figura que durante años fue uno de los grandes emblemas de la cadena y del universo Sálvame. Su participación aporta un elemento de expectación y visibilidad adicional al estreno del programa.

Precisamente con ese objetivo, TVE ha anunciado este miércoles que el programa se estrenará el lunes 19 de enero, coincidiendo con el estreno de Casados a primera vista en Mediaset.. La cadena realizó el anuncio antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid, aprovechando la gran audiencia deportiva para dar visibilidad a su nueva apuesta.

El anuncio se produjo mientras Patricia Montero, maestra de ceremonias del espacio, se encontraba en el campo junto a Juan Carlos Rivero y Luis Milla. "El estreno de DecoMasters es el lunes que viene, después de La Revuelta", adelantó el periodista deportivo

"Estoy feliz. Es un talent show de interiorismo y decoración, diez parejas de celebritys, cada cual más sorprendente. Tratamos de acercar la decoración a todos y demostramos que con poco presupuesto podemos dar un cambio a nuestra casa", añadía Montero.

Hay que destacar que el programa toma el relevo de ARIA, locos por la ópera y competirá también con Renacer en Antena 3, con El Taquillazo de laSexta y con Proyecto Sistiaga en Cuatro.

DecoMasters se presenta como un talent que revoluciona el mundo de la decoración e interiorismo y contará con la participación de diez parejas de celebrities.

Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez o Eduardo Navarrete y La Terre.

También, Raquel Meroño y Belén López, King Bru y Andrea, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers.

Entre los retos del programa destacan diseñar un loft de 30 m², rehabilitar viviendas afectadas por la DANA en Valencia, mejorar varias habitaciones de una residencia de estudiantes o modernizar negocios, poniendo a prueba la creatividad y el talento de cada participante.

Así será Decomasters

Solo una pareja se alzará con el título de DecoMasters y 50.000 euros para donar a una ONG. Cada programa incluye una prueba grupal donde los equipos desarrollan un diseño conjunto, y el jurado evalúa su trabajo.

El equipo perdedor deberá enfrentarse a la prueba de eliminación, y la pareja menos destacada abandonará la competición.

Isa Pantoja y Asraf Beno, concursantes de 'Decomasters'

Los concursantes disponen de una carpa con todo el material necesario. En la eliminación, pueden salir a conseguir lo que les falte en la Carrera Decoexprés.

Además, contarán con ayuda de profesionales solo en tareas que impliquen riesgo, garantizando seguridad durante las reformas.