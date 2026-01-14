El dardo de Jesús Vázquez a Juanra Bonet y a Telecinco tras su salida: "Quiero ser libre"

Continúan las indirectas hacia Mediaset. Uno de los rostros más emblemáticos de la cadena, Jesús Vázquez, ha puesto fin a su etapa en el grupo tras más de tres décadas de vinculación. Y, aunque en un primer momento evitó pronunciarse sobre su salida, el presentador ha acabado rompiendo su silencio.

Asegurando que se sentía "infravalorado y poco aprovechado", y sin pasar por alto el delicado momento que atraviesa la cadena en términos de audiencia, el comunicador ha decidido iniciar una nueva etapa en la televisión pública.

Lo hará como maestro de ceremonias del Benidorm Fest, acompañado de Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus. Por este motivo, Vázquez ha visitado La Revuelta, donde su entrada con una pulla a Telecinco no ha dejado indiferente a nadie.

"Quiero ser libre. Quiero ser libre", exclamó tras la presentación de David Broncano y el aplauso unánime del público. "Después de muchos años, estoy aquí", añadió.

Se trata de una incorporación que ha sorprendido al conductor de La 1, ya que normalmente los fichajes televisivos no se producen en invierno. Así lo comentó él mismo: "Justo el fichaje ha sido ahora".

A lo que el ex de Telecinco ha respondido: "Acabé en diciembre y quería un cambio. Hice Bailando con las estrellas fuera de contrato por buen rollo".

Ya en la pública, el presentador del festival se siente libre y en un nuevo hogar. Por ello, ha querido obsequiar al jiennense con varios regalos, que este creyó estar relacionados con Telecinco. "¿Qué son? ¿Son cosas de Telecinco?", preguntó.

Ha sido en ese momento cuando Jesús Vázquez ha parado los pies a David Broncano: "Deja ya Telecinco". Advertencia que ha pasado por alto para seguir preguntando: "¿Cómo fue el último día allí en Telecinco?". Pese a esto, el de Allá tú no ha querido profundizar más en el tema.

Como nuevo integrante del grupo audiovisual, Vázquez ha recibido un kit de bienvenida a la pública. En tono humorístico, el presentador de La Revuelta le ha entregado una alfombrilla de ratón con el logo de RTVE, el BOE, un lector de DNI y una camiseta con la cara de José Pablo López, director de RTVE, sobreimpresa.

Aunque el mejor momento de la noche llegó cuando el invitado se atrevió a enseñar la galería de su móvil sin dudarlo. Entre las fotos, Broncano mostró una captura que el comunicador había tomado sobre las audiencias de Allá tú, el formato que él presentaba antes y que recientemente se ha estrenado con Juanra Bonet.

"Esa no. No lo enseñes, que esa es recochineo", suplicaba Vázquez. "Esto es precioso", comentó entre risas Broncano. “Por favor, no. No, porque eso me hunde. Va a tener consecuencias para mí”, rogó el de Ferrol, mientras se agachaba con las manos en cruz.

De los pocos invitados que se atreve a enseñar la galería del móvil sin dudar un segundo #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/HnvEzWjVbQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

La captura mostraba un titular que mencionaba las bajas audiencias del programa, 7,5%. "Que os vaya muy bien, eh. Ánimo. Lo digo en serio, yo amo ese programa. Me ha dado la vida. Parte de mi carrera es gracias a él", concluyó Jesús Vázquez muerto de vergüenza.