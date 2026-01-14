Cristina Tárrega y el vínculo que tiene con Julio Iglesias: "Habló con mi jefe y me subieron el sueldo cuatro veces más"

Continúan los testimonios sobre Julio Iglesias. Desde que el martes se publicaran declaraciones que le acusan de presunto abuso sexual, la noticia ha generado división de opiniones: mientras algunos cuestionan la figura del cantante, otros lo defienden a capa y espada.

Son sus amigos íntimos como Ana Obregón o Ramón Arcusa, los que cuestionan la veracidad de las palabras de las denunciantes y aseguran que el artista no actúa de esa manera con sus empleadas.

Además, otra figura conocida ha hablado sobre su relación con el cantante: Cristina Tárrega. Lo hizo en Vamos a ver, donde relató cómo fue su primer encuentro con él y la oferta que le hizo cuando ella solo tenía 20 años.

La colaboradora se ha mostrado decepcionada ante toda esta polémica: "Estoy un poco entristecida, como todos". Pese a esto, ha reconocido que está muy agradecida por cómo se portó Iglesias con ella.

En directo, recordó cómo fue la primera vez que le entrevistó. Durante la conversación, Julio le preguntó si estaba contenta en el trabajo, a lo que ella respondió afirmativamente, aunque señaló que su sueldo no era muy elevado.

"Yo le dije que cobraba muy poco. Él se sorprendió y me dijo que o me mejoraban las condiciones o me iba a Miami. 'Yo te busco ahí un trabajo', me aseguró".

"Gracias a él yo pasé a cobrar cuatro veces más y a tener mejor contrato. Es mi padrino radiofónico". Por ende, Cristina asegura que "en ningún momento me pidió ni un abrazo ni un beso" y que le debe mucho: En el momento en que le necesité, actuó", ha sentenciado.