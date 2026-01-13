Risto Mejide, sobre Julio Iglesias: "¿Qué hacemos los fans ahora? Es una noticia absolutamente devastadora"
'Todo es mentira' también revoluciona sus contenidos para abordar la información sobre la acusación de agresión sexual al popularísimo cantante.
La televisión se ha volcado completamente con la que es la noticia de este martes, 13 de enero: la acusación a Julio Iglesias de agresión sexual por dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe.
Después de que Ana Rosa, Susanna Griso y Silvia Intxaurrondo se hicieran eco de la información en sus matinales, Todo es mentira también se ha visto obligado a dar un giro a sus contenidos, aparcando la actualidad política, para abordar el asunto.
Risto ha charlado con Eva Requena, una de las periodistas de elDiario.es que ha firmado la información en la que también ha participado Univisión. También ha entrevistado a su exjefe de prensa, Miguel Ángel Pastor, y a Rosa Villacastín.
"Mal día para hacer un programa de humor. Hay cosas en las que cuesta hacer una escaleta, pero vamos a intentarlo con la mejor intención posible", aseguraba Risto Mejide tras el sumario, para hacer a continuación un pequeño comentario personal.
"Sabéis que yo soy muy fan de Julio Iglesias. Soy fan de su trayectoria, pero hay días como hoy, es complicado por dos motivos", empezaba diciendo dirigiéndose a los espectadores.
"Primero, por supuesto, y que vaya por delante, nuestro apoyo a las víctimas siempre y más en un caso de presunta agresión sexual".
Y, por otro lado, Risto remarcaba que "no vamos a dejar de respetar la presunción de inocencia". "Es un equilibrio complicado", agregaba.
"Yo deseo que esto sea falso, pero la evidencia me está diciendo otra cosa"
El presentador, después, lanzaba al aire la siguiente pregunta: "Viendo lo que os vamos a contar ahora, ¿qué hacemos los fans? ¿Qué hacemos la gente a la que nos gusta su música, que tenemos sus discos, que hemos seguido su carrera y hemos ido a sus conciertos?".
Risto ha recordado que "estamos hablando del español más grande de todos los tiempos", en su "humilde opinión", recordando que Julio Iglesias ha vendido 300 millones de discos.
"Es conocido en cada rincón del planeta. Tú te vas a Tailandia, te pillas un taxi y el taxista conoce a Julio Iglesias".
"Hoy nos hemos despertado con una noticia absolutamente devastadora, sobre todo para esas dos mujeres, que son las denunciantes y presuntas víctimas", ha dicho apenado, asegurando que esta es "la noticia del día, de la semana y quizás del mes, por no decir del año".
Minutos más tarde, tras hablar con Rosa Villacastín, Risto decía lo siguiente: "Yo deseo que esto sea falso. Espero que sea uno de esos casos, mínimos, que luego sale que no son verdad. Me estoy resistiendo mucho, pero la evidencia me está diciendo otra cosa".